Tolle Leistungen bei Bezirksbewerben der Volksschulen

Hochmotiviert und bestens von ihren Lehrern vorbereitet, traten fast 200 Volksschulkinder aus den 3. und 4. Klassen der Volksschulen Grafenschlag, Groß Gerungs, Großgöttfritz, Schwarzenau, Zwettl und der PVS Zwettl zu den jährlich stattfindenden Schwimmbewerben „Pinguin Cup“ und „Unsere Klasse schwimmt“, an.

Es handelt sich bei diesen beiden Bewerben um zwei vom Jungendrotkreuz initiierte Wettkämpfe, bei denen die besten acht Schwimmer einer Volksschulklasse (Pinguin-Cup) und danach die restlichen Schüler der Klasse (Unsere Klasse schwimmt) ihr Können messen. Für einen erlebnisreichen Vormittag sorgen noch zwei weitere Stationen die durchlaufen werden. Sport und Spiel wurde den Schülerinnen und Schülern von Pädagogen der Sportmittelschule Zwettl angeboten. Gemeinsam gebastelt wurde unter Anleitung der Polytechnischen Schule Zwettl.

Die Siegermannschaft der PVS Zwettl mit Klassenlehrerin Gabrielle Steininger, Schwimmreferent Christoph Grötzl und Bezirksreferentin Andrea Neuwirth Foto: privat

Die Bewerbe im Hallenbad standen unter der Leitung von Schwimmreferent Christoph Grötzl. Die Lehrkräfte wurden unterstützt von den Schülerinnen und Schülern der SMS und PTS Zwettl. Die Bezirksreferentin des NÖJRK des Bezirkes Zwettl Andrea Neuwirth und Schwimmreferent Christoph Grötzl freuten sich, den erfolgreichen Mannschaften Urkunden und Medaillen überreichen zu können. Als Sieger der dritten Klassen gingen hervor: 1. VS Schwarzenau, 2. VS Zwettl 3a, 3. VS Zwettl 3b. Die Siegermannschaften der vierten Klassen waren: 1. PVS Zwettl, 2. VS Zwettl 4a, 3. VS Zwettl 4b.