Die Überfliegerin aus Ottenschlag

Brigitte Danzinger vom Union Sportflieger Club Ottenschlag wurde bei den Polnischen Meisterschaften im Segel-Kunstflug Gesamtsiegerin. Auf persönliche Einladung des zehnfachen Weltmeisters Jurek Makula durfte sie in Suwałki an den Start.

Für Danzinger war diese Teilnahme eine gute Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Frankreich im August. „Training unter Wettkampfbedingungen ist immer effizienter als alleine vor sich hinzuüben“, erklärte sie nach der Rückkehr aus der nordöstlichsten Ecke Polens, unweit der Grenze zu Litauen.

Schon der erste Durchgang gelang gut, sie landete auf dem dritten Platz. Dies ist der einzige Durchgang, bei dem man die Figurenfolge zuvor üben kann. Bei den folgenden Programmen bekamen die Piloten ihre Aufgaben erst am Vorabend als Grafik. Diese Figurenfolge musste in Bezug auf Reihenfolge und Flugrichtung auswendig gelernt werden und dann möglichst fehlerfrei mit harmonischen Übergängen und guter Positionierung in einem vorgegebenen Würfel mit 1km Seitenlänge dargeboten werden.

Nach dem zweiten Programm lag Danzinger in der Gesamtwertung bereits auf dem zweiten Platz. Am Ende der Meisterschaften schnappte sie sich sogar den Gesamtsieg. Dieses Ergebnis beflügelt sie natürlich für die Weltmeisterschaft.