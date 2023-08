SU Rudmanns/Stift Zwettl feierte Jubiläum und Saisonstart

Erstmalig feierte die SU Rudmanns/Stift Zwettl den Start in die neue Saison mit einem sportlichen Festtag. Neben der Präsentation der Mannschaft sowie ein Ausblick auf die anstehende Spielzeit war vor allem auch der Blick in die Vergangenheit Anlass für diese einzigartige Veranstaltung. Zum einen wurde das 35-jährige Vereinsjubiläum, andererseits holte man jene Mannschaft, die vor 20 Jahren den Meistertitel gewonnen hat, vor den Vorhang.

Das torreiche Duell zwischen dem historischen und dem aktuellen Team endete mit 7:1 für die junge Generation. Als besonderes Highlight stand zudem auch die Präsentation der neuen Trikots am Programm. Alexander Leutgeb vom Hauptsponsor Werbeprofi, der selbst auch hin und wieder im Team mit dabei ist, übergab die neuen Dressen vor dem Anpfiff zum Legendenmatch. Die rund 200 Besucher wurden auch kulinarisch bestens versorgt und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Schon am kommenden Sonntag um 15 Uhr das erste Meisterschaftsspiel in Stift Zwettl statt.