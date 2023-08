Neues zum Saisonstart: Neues Team, neuer Modus, neuer Cup

Der Ball rollt ab dem kommenden Wochenende auch in der Waldviertler Hobbyliga wieder. Und in seiner 40. Saison erfindet sich die Liga wieder ein stückweit neu. Zum einen kehrt die Serie H zum alten Modus zurück und startet mit einem Cup-Bewerb durch, zum anderen gibt es wieder einen neuen Klub.

Der kommt sozusagen aus der 2. Klasse Waldviertel Zentral - allerdings nur indirekt. Der UFC Arbesbach formierte aus Youngstern, die Spielpraxis sammeln möchten, und älteren Haudegen, die noch nicht genug haben, die „Stockzahnkicker“ als eine Art dritte Mannschaft. „Da in der 2. Klasse doch immer wieder Reservepartien abgesagt werden, hat sich bei einigen Spielern schon etwas Frust aufgebaut, sie wollen mehr spielen“, erklärt Liga-Obmann-Stellvertreter Christoph Sulzbachner und Liga-Obmann Dominik Stauber-Thor ergänzt: „Arbesbach ist an uns herangetreten, wollte seinen Spielern mehr Spielpraxis geben. Sie haben auch gleich einen 59-Mann-Kader gemeldet!“

Spielberechtigt werden jedoch nicht immer alle sein. Nur drei Spieler dürfen am selben Wochenende in der Reserve und der Hobbyliga, kommt ein Spieler in der Kampfmannschaft zum Einsatz, darf er in der Hobbyliga nicht spielen.

Gespielt wird in der Serie H künftig wieder im früheren Modus mit Hin- und Rückrunde, die Play-offs wurden abgeschafft. Stattdessen wird heuer erstmals der Hobbyliga-Cup durchgeführt, um etwas mehr Spiele zu haben. Alle Mannschaften nehmen daran teil, wobei im Viertelfinale (heuer am 16. und 17. September) heuer der Meister (also Großschönau), künftig der Cupsieger, ein Freilos hat. Die Halbfinals werden im Frühjahr gespielt und das Finale samst Spiel um den dritten Platz wird zu Saisonende im Zuge der Meisterfeier beim Meister ausgetragen. Im Gegenzug wird künftig auf das Spiel des Meisters gegen die Hobbyliga-Auswahl verzichtet.

Die sportlichen Vorzeichen für die Saison sehen die beiden Liga-Obmänner so offen wie lange nicht. Sulzbachner, der auch Serienmeister Großschönau coacht, musste im Sommer einen kleinen Aderlass hinnehmen. Einige Leistungsträger, darunter Spielmacher Michael Sulzbachner, pausieren. „Besonders Michis Pause tut uns weh“, sagt der Coach. „Es wird interessant, wie sich die neue Mannschaft macht. Es wird aber sicher schwer, die Abgänge zu kompensieren.“

Auch der USC Großglobnitz hat sich im Sommer neu aufgestellt, neben einigen neuen Spielern mit Ex-Hartl-Haus-Kapitän Florian Kerschbaum auch einen neuen Spielertrainer, will einen Spitzenplatz holen. Den trauen Stauber-Thor und Sulzbachner auch der SU Rudmanns/Stift Zwettl zu. „Sie haben schon in der Vorsaison nominell aufgerüstet, hatten dann aber nicht immer alle Spieler parat“, erklärt Sulzbachner. „Die Entwicklung wird weitergehen. Die werden für heuer richtig interessant werden.“

Mit Heinrich Preiss hat auch Oberstrahlbach einen neuen Trainer, Friedersbach verstärkte sich in der Sommerpause. „Ich freue mich schon sehr auf die neue Saison. Das wird heuer wirklich spannend“, ist Stauber-Thor überzeugt. „Das wichtigste ist aber, dass wir am Ende gemeinsam feiern.“

Positiv ist auch die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Großglobnitz, Großschönau und Friedersbach stellen bereits insgesamt fünf Nachwuchsteams. „Oberstrahlbach ist auch schon gut dabei, will im Lauf der Herbstes eine Mannschaft stellen können“, so Stauber-Thor. Sulzbachner: „Wir möchten das weiter forcieren, die Nachwuchspartien auch als Vorspiele zu den Erwachsenen abhalten.“