HSV Allentsteig: Training mit Olympiastarter

Die HSV-Ausbilder der Sektion Ski führten nach wieder den traditionellen Koordinierungskurs in St. Johann im Pongau durch. Einen der drei Tage war der frühere Weltcup-Fahrer und dreifache Bronze-Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, Christian Mayer als Ausbilder im Einsatz. Dieser ist vor einem Jahr nach Allentsteig gezogen und er war sofort bereit, den HSV mit seinem Wissen im Riesentorlauf und Slalom zu unterstützen.

Somit konnten 20 Personen einen Einblick in diese Renndisziplinen bekommen, mit guten praktischen Übungen ihr Können verbessern.

Ziel dieser Vorbereitung ist es, einen einheitlichen Wissenstand der Skiausbilder im Bereich des Skilehrplans sowie der Ausbildungsmethoden herzustellen, bevor im Jänner die ersten Kurse starten.

Diese startet gleich in der ersten Woche des neuen Jahres mit dem Kinderkurs in Karlstift (2. bis 5. Jänner), gefolgt vom Familienskitag am 19. Jänner und dem Semesterkurs in St. Johann (5. bis 9. Februar).

