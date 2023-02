„12 Stunden von Bärnkopf“: Klassiker kann stattfinden

Werbung

Die Temperaturen gehen auch im südlichen Waldviertel seit einigen Tagen in die Höhe. Dem Langlauf-Klassiker „12 Stunden von Bärnkopf“, der am Samstag über die Bühne gehen wird, sollte das aber keinen Strich durch die Rechnung machen.

„Über Nacht haben wir Minusgrade, tagsüber knapp über Null. Das sollte kein Problem werden“, gab sich Organisator Herbert Lackner am Montag optimistisch und schmunzelt: „Wir haben aus dem Vorjahr ja auch Routine. Da war drei Tage vor dem Event die Loipe grün.“ Ein Fönsturm zerstörte kurz vor dem Rennen die Piste – mit dem Lkw wurde Schnee aus der Umgebung herangekarrt. Das dürfte den Veranstaltern heuer erspart bleiben. Die Vorbereitungen sind weit fortgeschritten.

Unter den Startern ist diesmal auch ein Star. Die Norwegerin Anette Bøe (65), dreifache Weltmeisterin von Oslo 1982 und Seefeld 1985 sowie Olympia-Bronze-Gewinnerin in Lake Placid 1980, hat sich angesagt. Insgesamt ist das Starterfeld mit etwa 40 Startnummern (da zählen auch Staffeln dazu, also sind es insgesamt mehr Teilnehmer) noch etwas überschaubar. „Es ist doch ein Extremevent, das nicht die breite Masse anspricht, einigen Sportlern fehlen noch die Trainings-Kilometer“, weiß Lackner, hofft aber noch auf einige Kurzentschlossene.

Das Event wartet auch mit einigen Neuerungen auf. So gibt es neben 12-Stunden-Rennen und 6-Stunden-Rennen in Einzel und Dreier-Staffel auch Sechser- und Zwölfer-Staffeln. Ebenfalls neu sind Kinderbewerbe in mehreren Altersklassen bis 14 Jahre. Der Start zum 12-Stunden-Lauf erfolgt am Samstag um 9 Uhr, um 10 Uhr geht‘s ins 6-Stunden-Rennen. Um 11 Uhr steigen die Kinderbewerbe. 12-stunden-baernkopf.at