Bezirksbeste der Faustfeuerwaffen Großkaliber in Allentsteig gekürt

Am Samstag den 13. Mai fand auf der Schießanlage des Heeressportvereins Allentsteig die Bezirksmeisterschaft Faustfeuerwaffen Großkaliber für die Schützen aus den Vereinen des 1. Schützenbezirkes Waldviertel statt. Bei dem Bewerb werden sechs Serien á fünf Schuss in je 150 Sekunden und sechs Serien á fünf Schuss in je 20 Sekunden mit Sportwaffen ab dem Kaliber 9 mm geschossen.

Gesamt nahmen 78 Schützen aus dem Waldviertel an dem Bewerb teil. Die Tagesbestleistung wurde von Patrick Kaltenbrunner aus Waidhofen mit 592 Ringen von 600 möglichen Ringen erreicht. Eine Schützin und 2 Schützen vom Verein Schießleistungsgruppe Exekutive Gmünd konnten sich in den jeweiligen Seniorenklassen in den Medaillenrängen platzieren.