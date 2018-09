NÖ SOKOL - ZWETTL 0:3. Für die SPU machte sich die intensive Vorbereitung im ersten Saisonspiel voll bezahlt.

Mit einer fulminanten Serviceserie von Julia Kober starteten die Landesliga-Damen aus Zwettl am vergangenen Samstag in die neue Saison. Die mit etlichen Nachwuchsnationalteamspielerinnen gespickten Mädels aus Sokol wurde von Beginn weg mit druckvollem Service in Bedrängnis gebracht und so verhalf ein klarer Vorsprung von mehr als 10 Punkten zum ersten eindeutigen Satzgewinn (25:14).

Satz Nummer zwei startete ausgeglichen und es konnte sich vorerst kein Team absetzen. Abermals waren es die herausragende Serviceleistung sowie ein solides Side-Out-Spiel, das den SPU-Damen schließlich die entscheidenden Punkte bescherten (25:22).

Schießwald: „Alle voll bei der Sache“

Mit der 2:0 Satzführung im Rücken und dem Ausblick auf einen Sieg gegen den großen Favoriten aus Schwechat begann auch der dritte Satz fulminant. Taktisch kluge Angriffsschläge und gutes Blockverhalten gegen die körperlich überlegenen Gegnerinnen waren der Schlüssel zum Erfolg und sicherten den eindeutigen dritten Satzgewinn (15:25) und somit den verdienten Auswärtssieg.

„Heute hat man gesehen, wie wichtig der Teamzusammenhalt ist - alle zwölf Spielerinnen waren voll bei der Sache und haben die Stimmung hochgehalten. Diese Motivation müssen wir für die nächsten Spiele mitnehmen“, freut sich Coach Daniel Schießwald über den perfekten Saisonauftakt.