Mit dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte, das unter anderem den Einzug der Nordmänner in das Finale der höchsten österreichischen Volleyballliga, der „DenizBank AG Volley League Men“ mit sich brachte, hat sich für die Gründer und Vorstände der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel ein Traum erfüllt.

Neben den sportlichen Erfolgen des Bundesligateams freuen sich die Mitglieder des Vereins heuer besonders über die vielen Erfolge der „Nachwuchsteams“ – unter anderem konnten die jungen Waldviertler Volleyballer auch einen Landesmeistertitel und einen Cupsieg einfahren – und die stetige Verbreiterung der Fanbasis.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein 2018 war der offizielle Startschuss für ein regionales Ausbildungszentrum in Kooperation mit dem Niederösterreichischen Volleyballverband und den Waldviertler Vereinen und Schulen.

Der Erfolg der letzten Jahre und das Bestreben, sich für die kommenden Herausforderungen professionell aufzustellen macht es notwendig, Abläufe und Gepflogenheiten, auch solche, die bis jetzt gut gelaufen sind, zu überdenken und Veränderungen einzuleiten.

Damit das Ganze möglichst reibungslos ablaufen kann, hat sich Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel entschieden, einen Strategieprozess zu starten. „Ein entscheidender Erfolgsfaktor in Bezug auf die angestrebte hohe Ergebnisqualität des Prozesses ist die Einbindung verschiedenster Interessensgruppen. Deshalb sollen all jene, die einen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Vereins leisten möchten, die Gelegenheit bekommen ihre Ideen und Wünsche sowie allenfalls auch ihre kritische Perspektive einbringen“, so Obfrau Silvia Atteneder.

Zu diesem Zweck steht auf der Vereins-Homepage (www.volleyball-waldviertel.at) ein Fragebogen zum Download bereit. Dieser kann ausgefüllt und per Mail an office@volleyball-waldviertel.at gesandt werden. Die Auswertung erfolgt anonym und zu gewinnen gibt‘s ebenso etwas: die drei besten Einsendungen erhalten je ein VIP-Ticket für die EM-Qualifikation am 25. August in der Stadthalle Zwettl.