Tennis Aufstieg für UTC Sallingberg

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Meistermannschaft des UTC Sallingberg: Patrick Fichtinger, Mannschaftskapitän Wolfgang Weidenauer, Martin Schweighofer, Lukas Klamert, Organisator der W/4 Tennis-Hobbyliga Walter Stern und Obmann des UTC Sallingberg Andreas Weidenauer (von links). Foto: privat

M it einem 5:2-Sieg in Weitra fixierte der UTC Sallingberg den Meistertitel in der W4-Hobbyliga – und das mit einer perfekten Saison mit sechs Siegen.