Heimischer Tennis-Nachwuchs zeigte auf

Ein intensives Turnier-Wochenende, das im Zeichen des Waldviertler Tennis-Nachwuchs stand, fand auf der Anlage des UTC Zwettl statt. Mit 40 Nennungen gab es beim sechsten und letzten Turnier aus der W4-Jugend-Circuit-Serie eine Rekordteilnahme. Ganz vorne dabei war Gastgeber UTC Zwettl mit 14 Teilnehmern, aber auch der Gföhler Tennis Club und der Garser Tennisklub waren mit je fünf Teilnehmern stark vertreten.

Die Garser dominierten mit zwei Finalisten und dem Sieger Ludwig Kremser auch überraschend den U12-Einzelbewerb und hatten mit Max Habersam-Zaiser einen Spieler im Finale des U14-Bewerbs. Dieses entschied jedoch Marijan Rozic vom 1. TC Kaiserebersdorf aus Wien knapp für sich. Der U16-Bewerb war fest in Zwettler Hand: Benjamin Löschenbrand setzte sich in einem spannenden und hochkarätigen Finale gegen Freund und Trainingskollege Laurin Kolm mit 6:0, 4:6 und 10:6 im Match-Tie-Break durch.

Mit dem Sieg im U12-Doppelbewerb gelang auch dem talentierten Zwettler Linkshänder David Hofmann mit Partner Valentin Zimmermann vom UTC Echsenbach ein Erfolg. Das U14-Doppel entschieden Mathias Weinhelt (TC Amaliendorf-Aalfang) und Max Habersam-Zaiser für sich. Im U16-Bewerb setzten sich knapp Laurin Kolm und Florian Riedl (Tennisclub Lengenfeld) durch. Kolm freute sich zudem über den Sieg in der U16-Racewertung über alle sechs Turniere des W4-Jugend-Circuits.

Besonders froh über die schönen Zwettler Erfolge und das gelungene Turnier war Turnierleiter Christian Löschenbrand: „Es ist toll zu sehen, wie sich unsere Jungs und Mädels weiterentwickeln und in allen Altersklassen im Waldviertel vorne mit dabei sind.“

Nach den gelungenen Turnieren in Echsenbach, Amaliendorf, Gföhl, Gars und zweimal in Zwettl steht schon fest, dass der W4-Jugend-Circuit auch 2024 wieder am Turnierplan stehen wird.