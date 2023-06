Knappe Niederlage für Zwettls Landesliga-Herren

Für die Zwettler Landesliga-Herren ging es am Sonntag erstmals auswärts zu den starken Gänserndorfern, wo sie sich knapp geschlagen geben mussten.

Robert Royt gewann sein Einzel wieder locker (0:6, 1:6), Thomas Hahn spielte im zweiten Satz anfangs sehr stark, war aber leider nicht in der Lage einen 4:1-Vorsprung gegen den konstant spielenden Gegner ins Ziel zu bringen. Michael Tüchler fand nie wirklich ins Spiel und verlor unspektakulär in zwei Sätzen. Fabian Müllner spielte druckvoll, konnte aber keinen Vorteil daraus ziehen, zog gegen einen starken Gegner den Kürzeren. Marcel Pipal profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners.

Neuerlich in der Landesliga am Start war Youngster Laurin Kolm, war aber mit dem Spieltempo und der Routine seines Gegners etwas überfordert. Er kämpfte tapfer, konnte aber einige Chancen nicht nutzen, verlor in zwei Sätzen. Somit stand es nach den Einzeln 4:2 und die Doppel mussten entscheiden.

Royt/Kolm gewannen ihr Doppel klar und problemlos. Hahn/Pipal retteten den Sieg im Champions Tiebreak Dank starker Nerven über die Ziellinie. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage lag somit bei Tüchler/Müllner. Sie lagen im Champions Tiebreak sehr schnell 0:9 zurück, erholten sich davon nicht mehr.

„Ein knappes 4:5 – sehr Schade. Leider spielten unsere Gegner im entscheidenden Doppel am Ende sehr stark und wir machten einige unnötige Fehler“, resümierte Zwettls Kapitän Michael Tüchler. „Trotzdem scheint der Klassenerhalt schon fast fix. Am nächsten Sonntag spielen wir daheim in Bestbesetzung gegen Ybbs.“