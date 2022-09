Roland Gaderer siegte beim Sallingberg Cup

Werbung

Beim Sallingberg Cup waren heuer 16 Teilnehmer am Start. Im Doppel-KO-System wurden im Lauf der Tennissaison die vier Finalturnier-Teilnehmer ermittelt. Vorjahressieger Martin Schweighofer nahm einen Bonuspunkt mit in die Abschlussveranstaltung, da er als einziger Spieler ohne Niederlage den Grunddurchgang beendet hatte, musste aber gleich im ersten Match des Finalturniers eine 2:6-Niederlage gegen den groß aufspielenden Roland Gaderer einstecken. Im zweiten Match setzte sich Wolfgang Weidenauer ganz knapp gegen Lukas Klamert mit 7:5 durch. So ging es weiter, im Modus Jeder-gegen-Jeden wurden alle 6 Paarungen ausgespielt.

Am Ende hatte Roland Gaderer drei Siege und Martin Schweighofer zwei Siege plus den Bonuspunkt, es musste also ein alles entscheidendes Match-Tie-Break um den Sieg im 2. Sallingberg Cup entscheiden.

Beide Spieler gaben alles und hätten auch beide die Chance gehabt, das Turnier zu gewinnen, Martin Schweighofer lies aber seine Matchbälle ungenutzt und so durfte sich am Ende Roland Gaderer über den verdienten 15:13-Sieg freuen und zum ersten Mal den großen Wanderpokal in die Höhe stemmen. Platz drei ging an Wolfgang Weidenauer, der leicht angeschlagene Lukas Klamert musste sich mit Rang vier begnügen. Beste Dame wurde Michaela Schweighofer, die das Turnier auf Platz 9 beendete.