Schweighofer-Geschwister siegten beim Sallingberg-Cup

Bei der dritten Auflage des Sallingberg-Cups haben insgesamt 16 Teilnehmer mitgespielt. Im Doppel-K.o.-System wurden im Laufe der Tennissaison, in vielen spannenden und gut besuchten Matches, die vier Finalturnier-Teilnehmer ermittelt. Der Vorjahreszweite Martin Schweighofer nahm bereits einen Bonuspunkt mit in die Abschlussveranstaltung, da er als einziger Spieler ohne Niederlage den Grunddurchgang beendete. Auch am Finaltag konnte er alle drei Matches für sich entscheiden und krönte sich damit zum großen Sieger.

Dahinter entwickelte sich ein denkbar knapper Dreikampf um die weiteren Stockerlplätze, alle drei Spieler hatten nach dem Finalturnier einen Sieg zu Buche stehen und so musste eine weitere Jeder-gegen-Jeden-Runde Match-Tie-Breaks für die endgültige Entscheidung sorgen. Am Ende konnte sich Michael Elser über den zweiten Platz freuen, Cup-Organisator Lukas Klamert belegte Rang drei und Markus Müllner musste sich mit dem vierten Platz zufrieden geben. Beste Dame im Bewerb wurde Michaela Schweighofer als Elfte.