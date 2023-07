Sportlicher Auflauf zum Jubiläum des Marbacher Tennisclubs

Zum 30-jährigen Bestandsjubiläum des UTC Marbach am Walde begrüßte Obmann Werner Siegl neun Teams mit 75 aktiven Teilnehmern zum Orte-Mehrkampf in sechs sportlich geselligen Bewerben. In der Gesamtwertung aus Tennis-Doppel, Tischtennis, Tischfußball, Darts, Schnapsen und dem abschließenden Hockey-Parcours konnte Großgöttfritz mit Teamleiter Johann Lindenbauer seinen Titel aus 2019 verteidigen und gewann souverän die Gesamtwertung (16 Punkte) bereits zum vierten Mal.

In jedem Bewerb trat jedes Team direkt gegeneinander an. Mit 24 Punkten belegte Team Merzenstein (Leiter Franz Jank) Platz 2 und das Team von Karin Siegl aus Brand erreichte mit 25 Punkten Platz 3. In der Gesamtwertung folgten die Teams aus Gschwendt (Leiter Wolfgang Kiesenebner, 26 Punkte), Rottenbach/Uttissenbach (Leiter Claus Leitner, 30 Punkte), Syrafeld (Leiter Robert Prinz, 30 Punkte), Marbach am Walde (Leiter Alois Schaubensteiner, 31 Punkte), Rieggers (Leiter Daniel Fuchs, 34 Punkte) sowie Annatsberg mit Teamleiter Josef Kienmeier (39 Punkte), der den Ehrenpreis der Sportunion Niederösterreich erhielt.

Zwei Disziplinensiege reichten nicht fürs Podest

Alle Bewerbe wurden auf der Tennisanlage und auf dem Areal des Körnerkastens in Rottenbach ausgetragen. Konstanz in sechs Bewerben In den Disziplinen Tennis-Doppel und Schnapsen setzte sich das Team Rottenbach/Uttissenbach durch, beim Tischfußball gewann Syrafeld und beim Tischtennis setzte sich Gschwendt durch. Großgöttfritz war beim Darts erfolgreich und Merzenstein hatte bei der Kombiwertung aus Hockey-Challenge und dem Raten des Gesamtalters des 28-köpfigen Vereinsvorstandes die Nase vorne. Beständigkeit in allen sechs Bewerben führte das Team aus Großgöttfritz erneut zum Erfolg.

Anlässlich der Siegerehrung gratulierten Sport-Stadtrat Josef Zlabinger und Stadtrat Erich Stern nicht nur der siegreichen Mannschaft aus Großgöttfritz, sondern auch dem Organisator und Obmann des veranstaltenden Marbacher Tennisclubs zur gelungenen Veranstaltung, zum aktiven Vereinsleben und zum diesjährigen 30-jährigen Vereinsjubiläum. UTC-Obmann Werner Siegl dankte seiner Vereinsmannschaft für die tatkräftige Unterstützung und freute sich „über bestes Sportwetter, super Stimmung, tolle Leistungen, Fairness und über spürbare Gemeinschaft zwischen den Teilnehmern“.