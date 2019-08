Die Offenen Kreismeisterschaften der Allgemeinen Klasse des Kreises Nordwest wurden am Wochenende in Zwettl abgehalten. Die Bewerbe wurden in mehrere Spielstärken-Bereiche eingeteilt, in denen insgesamt 25 Herren und sieben Damen um den Titel der jeweiligen ITN-Klasse kämpften.

Eine gelungene Turnierorganisation, tolles Essen und perfektes Tenniswetter sorgten für fröhliche Gesichter bei Spielern und Veranstaltern, zudem fanden sich zahlreiche Zuschauer auf der Anlage des UTC Zwettl ein, um die spannenden Matches mitzuverfolgen.

Den Hauptbewerb in der ITN-Klasse 1-4,5 gewann Thomas Hahn vom UTC Zwettl gegen Dominique Pipal mit 6:0 und 6:3. Beide waren von den langen Matches zuvor etwas gezeichnet, Hahn konnte seine restliche Energie aber perfekt sammeln und holte sich souverän den Titel.

Kreismeisterschaft auch 2020 in Zwettl

Im Hauptbewerb ITN 4,5-6 gewann in einem Duell der beiden Weitraner Manuel Steindl gegen Fabian Thaler mit 6:2 und 6:4.

Den Bewerb ITN 6-7,5 gewann mit Eric Poiss ebenfalls ein Youngstar aus Weitra, genauso wie den Hauptbewerb ITN 7,5-10, welchen sich der junge Spieler der Union Tennis Club Weitra, Clemens Dehn, mit 6:3 4:6 6:2 (gegen Gregor Lovric vom Garser Tennisclub) sicherte.

Bei den Damen siegte die erst 14-jährige Nicole Ghita vom TC VB Wieselburg gegen Katrin Kreyer von der Spielgemeinschaft „Die Wachauer“ mit 6:4 und 6:2.

Veranstalter Michael Tüchler freute sich über den gelungen Ablauf und versichert, dass auch nächstes Jahr wieder vom UTC Zwettl organisierte Kreismeisterschaften stattfinden werden.