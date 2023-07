Titel für Schwarzenauer Senioren

Mit vier Siegen und nur einem Unentschieden fixierte der TC Schwarzenau den Meistertitel in der Klasse „70+“. Überragend war bei diesen Titelkämpfen war wieder einmal der Waidhofner Reinhold Schulz, der in den fünf Einzelspielen nur eine Niederlage hinnehmen musste, aber in den vier siegreichen Begegnungen nie mehr als zwei Games pro Spiel abgab.

Besonders erwähnenswert ist auch, dass alle Spieler positive Bilanzen aufweisen, also mehr Spiele gewonnen als verloren haben.