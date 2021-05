Zuletzt spielte der UTC Zwettl im Jahre 2010 in der Niederösterreichischen Landesliga. Nach elf Jahren und mit einer neu formierten Mannschaft geben sie nun in der Corona Saison 2.0 ihr Comeback.

Ein zukünftig neuer Platz, eine stärker werdende Jugend und die erste Landesliga-Saison seit einem ganzen Jahrzehnt lassen die Tennis Herzen höher schlagen in der Großgemeinde Zwettl. Beinahe parallel mit den großflächigen Öffnungsschritten, starten nun die Herren am kommenden Sonntag gegen den TEK Böheimkirchen in die Meisterschaft der Landesliga C.

Sieben Partien, darunter Top Vereine wie die junge Mannschaft des UTC Amstetten und der TSG St. Pölten (bei beiden jeweils die zweite Mannschaft) erwarten die Zwettler Tennisherren.

„Erste Heimpartie gegen Böheimkirchen wird zu einem Pflichtsieg.“ Mannschaftsführer Michael Tüchler

Auf die Frage nach den Zielen Mannschaftsführer Michael Tüchler: „Wir streben auf jeden Fall den Klassenerhalt an. Mehr können wir nicht erwarten, besonders beim Vergleich der ITN-Werte. Damit wird bereits die erste Heimpartie gegen Böheimkirchen zu einem Pflichtsieg, da diese Mannschaft, nach uns, die schlechtesten ITN-Werte in der Liga besitzt.“

Weitere Gegner der Zwettler sind der TTTV Drösing, der TC Zentrum Süd Hennersdorf, der UTC Krems-Mitterau und der UTC Aspang, Vereine mit langjähriger Landesligaerfahrung. Ein Klassenerhalt stellt damit nicht nur ein erstrebenswertes Ziel dar, sondern würde aus Sicht des UTC Zwettls beinahe einer kleinen Sensation nahekommen.

„Wir freuen uns auf die Spiele und die Erfahrungen, die unsere Spieler in der Landesliga machen werden“, zeigte sich Tüchler optimistisch.