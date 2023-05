UTC Zwettl fiebert dem Saisonstart entgegen

Es ist dritte Saison der Einser-Mannschaft des UTC Zwettl in der Landesliga C und sportlich gesehen könnte es eine sehr interessante Saison werden mit kleinen aber möglicherweise bedeutenden Änderungen.

Das Team startet nämlich mit Robert Royt, dem Vereinstrainer und absoluten Topspieler, als neuen Einser-Spieler in die Meisterschaft. Thomas Hahn, Michael Tüchler, Fabian Müllner, Daniel Schießwald, Marcel Pipal und erster Ersatzspieler Christian Schrenk vervollständigen das schlagkräftige Team. Mannschaftsführer Tüchler zeigt sich motiviert: „Ich freue mich schon ganz besonders auf diese Meisterschaftssaison. Ich habe topmotivierte Spieler an meiner Seite. Wir sind gut vorbereitet, waren fünf Tage in Pula (Kroatien) auf Trainingslager und haben uns dort den Feinschliff geholt. Mit Robert als neue Nummer eins ist Vieles möglich und wenn uns der Tennisgott gut gesinnt ist, alle Stammspieler verletzungsfrei bleiben, dann können wir uns am Ende sogar auf einem der vorderen drei Plätzen im Tableau wiederfinden. Wir sind schon heiß auf Matches auf tollem Niveau.“

Am Sonntag um 10 Uhr starten die Herren mit einer Heim-Partie gegen TC Harland 2 und veranstalten zum Saisonauftakt sogleich ein großes Tennisfest mit einem erstmaligen Tennisfrühschoppen, bei dem sie sich über viele Besucher freuen würden.