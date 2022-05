UTC Zwettl: Filzbälle fliegen wieder

Werbung

Die Tennis-Saison 2022 steht vor der Tür und startet für die Einser-Mannschaft des UTC Zwettl kommendes Wochenende mit einem Auswärtsspiel gegen Bisamberg. Nach dem souveränen Klassenerhalt in der Landesliga C geht die Mannschaft voller Motivation in die neue Saison, welche spielertechnisch so manche Veränderungen bringt.

Das Team wird von nun an durch zwei wertvolle Spieler verstärkt: Die Weitraer Manuel Steindl, der derzeit stärkste Jugendspieler im Kreis, und Robert Royt, welcher seit der Wintersaison Trainer im Zwettler Verein ist, werden auf den vorderen Plätzen mitspielen.

Mannschaftsführer Michael Tüchler ergänzt: „Auch habe ich das Gefühl, dass die bestehenden Spieler Thomas Hahn, Fabian Müllner, Daniel Schießwald, Marcel Pipal und ich sich ein Stück weiterentwickelt haben und die Formkurve bei allen nach oben zeigt. Nachdem wir voriges Jahr das Ziel des Klassenerhalts deutlich übertroffen haben, möchten wir dieses Jahr natürlich etwas weiter oben mitspielen“.

Mit neuen Plätzen und neuen Kleidern in die Saison

Die Zugänge in der Einser-Mannschaft bedeuten gleichzeitig eine Stärkung der Zweier-Mannschaft, die somit auch gestärkt in der Kreisliga B mitmischen kann.

Eine weitere Veränderung sind die fünf brandneuen Redcourt-Tennisplätze, welche in der Winterpause angeschafft wurden und am Sonntag eröffnet werden (siehe rechts). „Über die neuen Plätze freuen wir uns natürlich besonders. Fünf Plätze mit identischem Spielverhalten und dann noch unsere Anlage, die in den letzten Jahren auch immer wieder aufgepeppt wurde – darauf können sich die Zwettler Spieler und auch die Gastmannschaften sowie Zuseher freuen“, hält Tüchler fest.

Passend zu diesen Veränderungen wurden die Herren auch neu eingekleidet. „Wir sind top motiviert für die kommende Saison. Alle Tennisfreunde aus Zwettl und Umgebung lade ich natürlich herzlich ein, uns vor Ort zu unterstützen und sich von dem ansprechenden Niveau der Landesliga zu überzeugen“, zeigt sich Tüchler enthusiastisch.

Die Heimtermine sind: 12. Juni gegen Schottwien, 19. Juni gegen Tulln und 26. Juni gegen Neunkirchen.