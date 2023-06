Tennis Zwettler Landesliga-Herren fixierten den Klassenerhalt

Der Sieg wurde dann auch noch ausgiebig mit den extra mitangereiseten Fans Susi Ortner, Karin Kitzler und Obmann Herwig Pipal gefeiert. Foto: privat

D ie Einserherren des UTC Zwettl feierten in Krems-Mitterau den nächsten Sieg und den Klassenerhalt in der Landesliga C.

Bei der sehenswerten Auswärtspartie am Sonntag gegen Krems-Mitterau konnten die Zwettler Herren abermals groß aufspielen. Mit einem 5:4-Erfolg ist dem UTC Zwettl eine Runde vor Schluss auch der Klassenerhalt in der Landesliga C1 sicher. Robert Royt hatte gegen seinen tschechischen Landsmann Tomas Chalupa wenig Probleme und siegte in einer tollen Partie ungefährdet mit 6:2 und 6:3. Thomas Hahn hatte gegen Jiri Linha hingegen keine Chance und schaffte gegen den starken Tschechen nur ein Ehrengame. Michael Tüchler nutzte einige Chancen nicht, verlor gegen den 19-jährigen Slowaken Patrik Palencar klar in zwei Sätzen. Ausgeglichene Einzel-Partien Nach einem Fehlstart kämpfte sich Fabian Müllner wieder gut in seine Partie zurückkämpfen, nach dem verlorenen ersten Satz holte er sich den zweiten ganz klar mit 1:6, ging dann gegen Andre Eder aber im dritten Satz unter. Marcel Pipal spielte wieder einmal seine ganze Routine aus und bearbeitete ohne Rücksicht die Schwachstellen seines Gegners. Ein verdienter Zwei-Satz-Sieg war der Lohn für die harte Arbeit in der Mittagshitze gegen Lukas Fessl. Patrik Fürtner, der Gegner von Daniel Schießwald, legte einen fulminanten Start hin, und schon bald stand es 3:0 für den Kremser. Die nächsten sieben Games gingen jedoch an den abgebrüht spielenden Zwettler. Mit einem guten Mix aus druckvollen Grundlinienschlägen, Serve and Volley, und immer wieder eingestreuten Rückhand-Slice holte Schießwald den verdienten Sieg. Im Doppel setzte sich Zwettl durch Mit einem Zwischenstand von 3:3 nach den Einzeln fiel die Entscheidung also bei den Doppelpartien. Royt/Hahn lieferten ein fulminantes Doppel ab. Sie schafften es, einen verlorenen ersten Satz wettzumachen und siecherten sich das Match im Champions Tie-Break gegen Chalupa/Linha. Etwas Schwierigkeiten ins Spiel zu finden hatten hingegen Tüchler/Müllner, mussten gegen Eder/Fessl den Tag mit einer Zwei-Satz-Niederlage beenden. Pipal/Schießwald spielten ein großartiges Doppel gegen Palencar/Fürtner und jubelten schließlich über einem 11:9-Sieg im Champions Tie-Break. „Einen Sieg hätte ich heute nicht erwartet, vor allem weil die Gegner mit drei Legionären spielten. Die entscheidenden Doppel waren unglaublich mitanzusehen, ich bin stolz auf die kämpferische Leistung meiner Jungs. Jetzt können wir entspannt die letzte Auswärtspartie in Schottwien genießen, das Ergebnis spielt da nur noch eine Nebenrolle“, freute sich Mannschaftsführer Michael Tüchler.