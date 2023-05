Zwettler Landesliga-Herren starten mit Sieg

Der Saisonauftakt für die Einserherren des UTC Zwettl verlief im Rahmen des 1. Zwettler Tennisheurigen am Sonntag beim Heimspiel gegen Harland nach Maß – bei großer Zuschauerkulisse feierten die Zwettler einen 7:2-Auftaktsieg.

Im Einserspiel überzeugte Robert Royt mit cleverer Taktik gegen seinen stark spielenden, jungen tschechischen Gegner und nahm ihm mit vielen Slice-Bällen und zahlreichen Netzangriffen den Wind aus den Segeln. Thomas Hahn hatte es mit einem aggressiv spielenden und emotional agierenden Gegner zu tun. Nach dem ersten Satzsieg im Tiebreak folgte mittig im zweiten Satz die überraschende Aufgabe des Gegners. Michael Tüchler ließ nichts anbrennen, nutzte die zahlreichen Eigenfehler des Gegners eiskalt aus und gewann klar mit 6:0 und 6:2. Daniel Schießwald erwischte einen guten Start, dann riss aber der Faden, musste er sich geschlagen geben. Marcel Pipal unterhielt mit seinem variantenreichen Spiel, holte einen Dreisatzerfolg. Christian Schrenk punktete gegen seinen erst 14-jährigen Gegner mit Erfahrung.

Die Doppelpartien verliefen ähnlich erfolgreich. Royt/Hahn spielten souverän, Tüchler/Schießwald hatten mit ihren druckvoll spielenden Gegnern zu kämpfen. Pipal/ Schrenk holten den Sieg im Champions-Tiebreak.

Damit stand ein 7:2-Erfolg zum Start fest, was Mannschaftsführer Tüchler freute: „In der ersten Runde gleich mit vier Punkten zu starten hätte ich mir nicht erwartet. Wir hatten heute sicher nicht den stärksten Gegner, trotzdem ist das ein super Einstieg in die neue Saison.“ Weiter geht‘s am Sonntag gegen Hochwolkersdorf 2.