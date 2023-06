Zwettls Landesliga-Herren mit nächstem Sieg

Die gute Form der Zwettler Tennis-Herren hält weiter an. Am Sonntag holten sie vor eigenem Publikum den nächsten Sieg, schlugen Ybbs knapp 5:4.

Robert Royt gewann in souveräner Manier gegen seinen tschechischen Kontrahenten Jan Sadlo. Thomas Hahn lieferte sich mit dem Tschechen Paul Kubiczek einen Drei-Stunden-Fight mit sehenswerten Ballwechseln, ging als verdienter Sieger vom Platz. Michael Tüchler war gegen den Tschechen Jan Jochmann knapp an einer kleinen Sensation dran, doch nach fast drei Stunden belohnte er sich trotz sehenswertem Tennis nicht mit dem Sieg. Auch bei Fabian Müllner lief es nicht nach Wunsch, er konnte seine gewünschte Performance nicht abrufen, verlor in zwei Sätzen klar.

Geburtstagsständchen nach erfolgreichem Tie-Break-Fight

Dafür agierte Marcel Pipal einmal mehr souverän, unterhielt auch das Publikum mit einzigartigen Ballwechseln. Daniel Schießwald startete fulminant, im zweiten Satz riss jedoch der Faden. So musste ein dritter Satz her, der auf Augenhöhe ablief. Mit Unterstützung des Publikums bekam der Zwettler nochmal die Oberhand, der vierte Matchball ging durch. Zur Belohnung gab's ein Geburtstagsständchen.

Somit ging's mit einer 4:2-Führung in die Doppel. Hahn/Müllner verloren zwar relativ deutlich in zwei Sätzen, Royt/Pipal waren aber nicht zu biegen, fixierten den dritten Saisonsieg. Dass Tüchler/Schießwald im Champions Tie-Break verloren, fiel nicht mehr ins Gewicht.

Zwettls Kapitän Michael Tüchler freut sich über die Punkte: „Mit dem 5:4 bin ich absolut zufrieden. Für uns Spieler ist es unglaublich motivierend vor diesem tollen Publikum zu spielen, so viel Unterstützung zu erfahren. Vielleicht können wir nächste Woche auch bei Krems/Mitterau einen Sieg einfahren, wir werden alles geben.“