Starke Leistungen bei Schülerliga in Zwettl

Insgesamt nahmen acht Mannschaften aus Zwettl, Waidhofen und Gars/Kamp teil und spielten um zwei Plätze im Landesfinale am 24. März in Scheibbs. Spannend war es von der ersten Partie an und so kristallisierten sich bald die Favoriten der Vorrunde heraus. Nach interessanten Matches standen die Sieger fest: SMS Zwettl 1 und SMS Zwettl 2 qualifizierten sich für das Landesfinale. Die dritte SMS-Mannschaft wurde starker Vierter.