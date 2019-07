Der runde Geburtstag der Trabrennbahn lockte wieder zahlreiche Besucher an den Edelhof. „Die Veranstaltung war toll besucht, mindestens 800 Leute waren da“, schätzt Organisator Josef Doppler. Der geschäftsführende Vizepräsident sprach nach dem Sonntag gar von „einem der besten Renntage überhaupt“ in der 30-jährigen Geschichte des Vereins.

Dafür sorgte auch die einmal mehr zahlreich erschienene Prominenz, darunter Zwettls Bürgermeister Franz Mold und die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, deren Vater bei der Geburtsstunde der Trabrennbahn dabei war. Als erster Vereinspräsident hob der 2011 verstorbene „Mister Waldviertel“ Adi Kastner die Anlage vor 30 Jahren aus der Taufe, mit dabei war auch Doppler: „Das Amt der Präsidentin hat später Gertrude Müllner übernommen, die uns auch immer sponsert. Zwischendurch hatten wir Präsidenten, die nicht mal den Mitgliedsbeitrag gezahlt haben“, lacht Doppler, der gemeinsam mit dem zweiten Vizepräsidenten Peter Truzla die Geschäfte des Vereins leitet.

Doppler mit drei Pferden am Start

Zudem sitzt Doppler auch heute noch am Sulky, dem von den Pferden gezogenen zweirädrigen Gespann – an drei Rennen nahm er am Sonntag teil. Beim Handicap-Amateurfahren belegte er mit „Campo Venus“ den zweiten Platz. „Dass ich nicht gewonnen habe, war aber meine eigene Schuld“, erklärt Doppler. „Ich habe ihn am Schluss nicht mehr forciert und dann hat uns wer mit Schwung überholt. Ein Pferd merkt ja nicht, dass es gleich überholt wird. Das dauert dann zu lange, bis man wieder volles Tempo aufnimmt.“ Sein junger „Andalou“, mit dem er die lange Distanz beim Edelhofer Marathon in Angriff nahm, sei noch nicht so weit, mit „San Sicario“ lag er beim Gold Cup sogar in Führung, fiel dann aber zurück. „Stravinski Bigi hat hinter mir die beste Linie gehabt, hat aber mit mir zu kämpfen gehabt, das hat mich überrascht. So habe ich das Rennen mitentschieden“, weiß Doppler.

Insgesamt durfte er mit der Leistung auf dem 800 Meter langen Ring, dem einzigen der Kategorie B in Niederösterreich, aber zufrieden sein. Zudem vermutet der Lokalmatador hohe Wettumsätze: „Es waren Wettprofis da, das hebt den Umsatz ordentlich.“ Wer nicht vor Ort war, durfte per Livestream zuschauen und online wetten. „Das bieten wir seit zwei Jahren an. Die Außenumsätze sind gut“, erzählt Doppler.

Was sich der Hausherr am Edelhof für die Zukunft wünscht? „Dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Wir sind ja gut beinander, im Vergleich zu anderen Bahnen“, meint er. „Und wir liegen mitten im Grünen. Ich habe schon einen Tag vor dem Rennen Leute getroffen, die sich ein Zimmer genommen haben, weil es ihnen bei uns so gut gefällt.“