In Linz beginnt‘s für Zwettlerin Silvia Wührer

Neben der Ironman Challenge in St. Pölten (siehe rechts) stand am Wochenende auch der Linz-Triathlon auf dem Programm. Für die Zwettlerin Silvia Wührer wurde das der Start in ihre Triathlon-Saison. Sie ging in der Olympischen Distanz (900m schwimmen, 42km radfahren, 10,5km laufen) an den Start.

Los ging‘s bei 20 Grad Lufttemperatur mit dem Sprung in den Pleschinger See, das die Kosmopilotin gut über die Bühne brachte. Das Radfahren mit etwa 420 Höhenmetern wurde bei starkem Wind allerdings zur Herausforderung. „Es war extrem böig, mit starkem Seitenwind, auf den letzten Kilommetern gab‘s nur mehr Gegenwind“, schilderte sie. „Dafür gab‘s auf der anderen Hälfte etwas Rückenwind.“ Den Laufsplit brachte sie schließlich mit 48:02min über die Bühne, lief als Gesamt-Fünfte durchs Ziel. Die 2:24.50std Gesamtzeit bedeuteten auch Rang zwei in der W40-49-Klasse. „Damit bin ich zufrieden“, resümierte sie.

Neben Wührer waren mit Walter Zobernig (Olympische Distanz; 3:13std) und Tomas Bednar (Sprint; 1:18std) zwei weitere Athleten vom RC Raiba Kosmopiloten am Start.