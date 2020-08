Alexander „Iron Alex“ Frühwirth wollte es trotz eingeschränkten Bewerbkalenders auch 2020 wissen und startete am Samstag beim traditionellen „Ausee-Triathon“ in Blindenmarkt. „Dabei hab‘ ich heuer so wenig trainiert wie noch nie“, erzählt der Kirchberger. Schuld daran sei aber nicht die Coronakrise gewesen, sondern der Borkenkäfer, der Frühwirth zu exzessiven Waldarbeiten verpflichtete.

Einen Wettbewerb wollte er nun dennoch absolvieren – „allein schon deswegen, um mal wieder einige Kollegen zu treffen.“ Dabei belegte er über die Sprintdistanz den 32. Gesamtrang, was ihm in seiner Altersklasse „M50-54“ aber den Sieg einbrachte. 1:10:32 Stunde benötigte er für die Distanzen von 750m Schwimmen, 20km radfahren und 5km laufen.

Gestartet wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen in drei Wellen, und auch hier jeweils im 10 Sekunden-Abstand. Frühwirth war erst in Welle drei dran, musste somit in der Mittagshitze starten.

Aufgrund dieser Start-Splittung fehlte nicht nur der Kampf „Mann gegen Mann“, sondern blieb nachher auch die Siegerehrung aus.

Nächster Halt: Ironman in Podersdorf Anfang September.