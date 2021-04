Beim Blick auf das Ergebnis im AVL-Finale werden bei URW Waldviertel einige ins Grübeln kommen. Was wäre gewesen, wenn die Nordmänner Graz im vierten Spiel daheim geschlagen hätten? Wäre dann wie für Graz auch für URW der Sieg gegen Aich/Dob drin gewesen? Der erste Meistertitel? Die Gedanken darüber wischen Obmann Peter Kirchmayr (S. 78/79) und Manager Werner Hahn schnell vom Tisch: „Darüber darfst du nicht nachdenken, sondern du musst nach vorne schauen.“

Davor noch kurz in die Vergangenheit. Zu Saisonbeginn war pandemiebedingt angesagt, kleinere Brötchen zu backen, nicht den vollen Angriff auf den Meistertitel zu fahren. „Klar, im Nachhinein denkst du dir: ‚Hätte ich doch den Ausfall von Christoph (Hahn; Anm.) gleich kompensiert, hätten wir ein, zwei noch bessere Spieler geholt…‘“, räumt Werner Hahn ein.

URW-Manager Werner Hahn bastelt bereits am Kader für die neue Saison. F. Atteneder, F. Atteneder

„Aber ich habe mich bewusst für diese Lösung entschieden. Und wir sind sehr gut damit gefahren. Trotz der Verletzungen haben wir immer wieder Lösungen gefunden, da muss man die Trainer Smejki (Zdenek Smejkal; Anm.) und Mitch (Peciakowski; Anm.) loben.“ Auf das Finale habe letztlich nicht viel gefehlt.

„Wir waren in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Und wenn du etwas einmal erreicht hast, dann willst du das wieder“, weiß Hahn. „Aber hätte mir zu Saisonbeginn jemand angeboten, dass wir in der AVL Dritter werden, im Cup und der MEVZA-Liga unter die Top Vier kommen, hätte ich das wahrscheinlich unterschrieben.“

Dabei war URW in der MEVZA-Liga auf Bronze-Kurs, schied in Bundesliga und im Cup schied jeweils gegen den späteren Titelträger aus. „Es ist großartig, was hier passiert“, betont Hahn. „Der Dank gilt allen, die uns durch dieses Coronajahr geholfen haben – von den Behörden, der Bezirkshauptmannschaft über die Gemeinden Zwettl, Groß Gerungs und Arbesbach bis zu jedem Helfer.“

Abschied von zwei Urgesteinen. Trotz allem Jubel schwingt aber auch Wehmut mit. Denn mit dem Saisonende haben zwei Urgesteine ihre Zeit bei URW beendet. Kapitän Rudinei Boff und Leonhard Tille wollen sich in nächster Zeit um ihre Ausbildung und damit ihre berufliche Zukunft kümmern, müssen daher Volleyball hintanstellen. Ein schwerer Schlag, waren doch beide neben ihren wichtigen Funktionen im Team auch beliebte Nachwuchstrainer.

„Für die beiden natürlich eine hohe Belastung, aber die Kids haben vom Training mit den AVL-Spielern sehr profitiert“, erklärt Werner Hahn. Auch Nachwuchs-Chef Michał Peciakowski, der seine Teamkameraden ins Nachwuchstrainerteam geholt hat, schwärmte im „Nordmann-Talk“: „Auf der einen Seite sind das zwei Freunde, die jetzt gehen. Auf der anderen Seite haben die beiden in ihrer Zeit bei URW aber sehr viel bewirkt, wir gemeinsam im Nachwuchs, aber auch in der Kampfmannschaft sehr viel weitergebracht. Und daran müssen wir uns erinnern und auch daran gehen, dass es in dieser Richtung weitergeht. Es war eine Super-Konstellation für die Kids. Wir müssen das wieder so aufbauen. “

Vom Zuckerhut ins Waldviertel. Der Brasilianer Rudi Boff war der erste nicht-europäische Legionär der Nordmänner, kam über Hypo Tirol und den sizilianischen Klub Volley Brolo 2014 ins Waldviertel. Seither ist er hier fast heimisch geworden. „Es fällt ihm schwer, heimzufahren. Er ist noch immer da“, sagt Hahn. Der 34-jährige Außenangreifer fühlt sich wohl hier. „Eigenartig“, bezeichnete Boff im „Nordmann-Talk“ das letzte Saisonspiel gegen Amstetten. „Weil es doch wahrscheinlich das letzte Spiel meiner Karriere gewesen ist. Ich habe die Zeit im Waldviertel sehr genossen, werde auch mit meiner Frau noch ein paar Tage hier bleiben, bevor wir nach Brasilien fliegen.“ Nach Caxias do Sul, einer Stadt im Süden des Landes, etwa 800km südlich von São Paolo, wohin im Winter, der dort im jetzt beginnt, über Argentinien die antarktische Luft hinauf bläst. Dort will er sein Sportwissenschafts-Studium abschließen.

Wäschewaschen um drei in der Früh. „Die Spieler passen immer zu uns, fügen sich in der Region ein“, sagt Hahn. „Aber für manche passt es noch besser.“ Einer davon war Rudi Boff. „Wenn wir um drei in der Früh von einem Auswärtsmatch heimgekommen sind, ist Rudi noch in Stadthalle in die Waschküche und hat die Trikots in die Waschmaschine geschmissen, damit wir sie am nächsten Tag wieder hatten. Welcher Profi macht sowas?“

Der Libero als Gartenbauer. Ähnlich verwurzelt ist Leo Tille. Er kam 2016 zu URW, war jahrelang als Libero der Fels in der Brandung, ehe er für diese Saison zum Außenangreifer umschult. Jetzt will sich der 27-jährige Oberbayer seiner beruflichen Laufbahn widmen, wohl eine Ausbildung in Richtung Gartenbau machen. „Die fünf Jahre hier habe ich echt genossen. Schade, dass es vorbei ist“, sagte er im „Nordmann-Talk“. „Aber es braucht eine Veränderung, für meine Zukunft nach dem Volleyball.“

Erste Personal-Entscheidungen im Frühsommer. „Ich verstehe die Burschen“, sagt Hahn. „Sie haben ihr halbes Leben für Volleyball gegeben. Jetzt schauen sie, wie sie nach der Karriere ihren Lebensunterhalt verdienen.“ Die Tür zurück zu URW ist nicht geschlossen. Ihre Abgänge müssen aber kompensiert werden. Dabei ist vieles offen. „Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen“, so Hahn. Aktuell zeichnet sich ab, dass ein Stamm bleiben könnte. Erste Entscheidungen erwartet Hahn aber erst im Frühsommer.