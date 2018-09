Hohe Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung waren vertreten, als das Waldviertel Volleyball Team am Freitag in der Stadthalle sein Team für die Saison 2018/19 vorstellte.

Zwettls Bürgermeister Herbert Prinz lobte den Vizemeister der abgelaufenen Saison über den grünen Klee und schnitt auch eines der vorherrschenden Themen des Abends an: das neue regionale Ausbildungszentrum – kurz RAZ Nord – mit dessen Aufbau die URW vom NÖ-Verband betraut wurde. Nur drei dieser Sorte soll es in Niederösterreich geben, das Waldviertel gesellt sich zu den Standorten Schwechat und Amstetten. „Das ist ein Meilenstein“, schwärmt Obfrau Silvia Atteneder, die Nachwuchsleiter Michal Peciakowskis Vorarbeit betont. „Die Kooperation mit der Sportmittelschule funktioniert toll, das ist ein Vorzeigeprojekt.“

Man habe bei der Planung des RAZ maßgeblich eigene Ideen eingebracht. „Wir werden die Spieler von der U11 bis zu Bundesligaprofis ausbilden. Da wurde viel Vertrauen in uns gesetzt, daher gehen wir mit dem Zentrum sorgsam um, arbeiten akribisch“, versichert URW-Manager Werner Hahn. „Wir wollen der beste Verein werden und auch das beste RAZ haben.“

„Davon sind wir aber noch weit entfernt. Wir müssen noch mehr in die Schulen kommen, die Lehrer von unserer Sache überzeugen“, weiß Peciakowski, der aufgrund der neuen Aufgabe seine aktive Karriere beendete, die Kapitänsschleife an Rudinei Boff übergab.

„Bei uns kann man einen Beruf erlernen“, merkt Hahn abschließend zum Thema an. „Die Perspektive ist absolut nicht abwegig, der eine oder andere zukünftige Profi steht heute sicher schon hier.“

Mit Zdenek Smejkal zum ersten Meistertitel

Die heutigen Profis hatten dann ihren Auftritt, Hahn präsentierte die zwölf Spieler seiner Mannschaft präsentierte, darunter einige Neuzugänge. Das Ziel sei immer ein Meistertitel, obwohl man in der Saisonpause einen Umbruch vollziehen musste. „Wenn man so eine erfolgreiche Saison spielt, muss immer ein Cut kommen, gute Spieler sind für uns einfach nicht zu halten“, erklärt Hahn. „Man darf denen auch nicht im Weg stehen. Gegenüber letztem Jahr sind wir jetzt sehr jung aufgestellt, aber wir bringen wieder eine coole, kampfstarke und attraktive Mannschaft aufs Parkett.“

Die vier Neuen wurden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, der Deutsch-Kanadier Lars Bornemann unterschrieb einen Zweijahresvertrag. „Er ist ein Kämpfer, möchte mit uns Meister werden“, so Hahn. Den Grieche Lukasz Szarek schickte Trainer Zdenek Smejkal sofort in die Kraftkammer. „Er hat muskulär zulegen müssen“, so Hahn. Nathan Fullerton, der Größte im Team, und Andrew Clayton kamen aus England, lobten das ungewohnt schnelle und intensive Training im Waldviertel.

Sie alle zu eingeschworenen Nordmänner zu formen, ist wieder Aufgabe von Smejkal, der seinen Vertrag mit den Waldviertlern verlängerte. „Ich bin mächtig stolz, dass Zdenek die nächsten fünf Jahre bei uns bleibt. Mit ihm wollen wir einen österreichischen Meistertitel in einer Ballsportart ins Waldviertel holen.“