NÖN: Herr Kirchmayr, am Ende belegte URW Waldviertel in der AVL den dritten Platz, war im Cup und der MEVZA-Liga in den Top vier. Wie fällt das Resümee zu ihrererstenSaisonalsObmannaus?

Peter Kirchmayr: Ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt, also war es nicht ganz so überraschend. Aber es war trotzdem ein lehrreiches Jahr, durch das wir dank der guten Arbeit aller Vorstandskollegen gut gekommen sind. Dafür möchte ich mich auch bedanken. Es hat sich als richtige Entscheidung herausgestellt, den Vorstand im Sommer zu vergrößern. Der administrative Aufwand durch die Corona-Pandemie doch sehr viel höher – alleine schon durch die regelmäßigen Tests. Wir konnten das alles im Verein abwickeln. Andere brauchten dafür externes medizinisches Personal. Aus sportlicher Sicht bin ich auch nicht unglücklich. Dass wir uns gleich im ersten Jahr meiner Obmannschaft eine Medaille umhängen konnten, war toll. Klar war Silber oder Gold mit etwas mehr Glück im Halbfinale möglich, aber dem darfst du nicht nachweinen, sondern musst nach vorne schauen. Wir sind die beste Mannschaft in Niederösterreich, was wir in den Derbys gegen Amstetten in den Spielen um Platz drei wieder eindrucksvoll bewiesen haben.

Sie sind im Juni 2020 Langzeit-Obfrau Silvia Atteneder nachgefolgt – in einer Zeit, als gerade die erste Welle der Corona-Pandemie praktisch beendet war. Wie war der Einstieg für Sie?

Kirchmayr: Der Einstieg war sehr gut. Silvia Atteneder ist mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Darüber hinaus sind ja Werner Hahn, Peter Hiemetzberger und Ulrike Filler auch schon sehr lang im Vorstand, haben mir beim Einstieg sehr geholfen, den Kontakt zu unseren Sponsoren und anderen Personen rund um den Verein hergestellt. Das erste Bekanntmachen ging zwar leider durch die Situation bedingt meist nur über Telefon, aber es war wichtig, da ich ja neu im Verein war.

Was waren die großen Herausforderungen dieser Corona-Saison?

Kirchmayr: Der erste große Brocken war ein Zutrittssystem für die Stadthalle. Im Sommer waren unter bestimmten Voraussetzungen Zuschauer ja noch erlaubt. Wir haben alles ausgearbeitet, einen Plan für die Sitzplätze erstellt, damit die Abstände eingehalten werden können – der Babyelefant wurde bei uns zum Baby-Nordmann. Bei der Teampräsentation Anfang September gab‘s dann die erste Probe dafür. Alles hat reibungslos funktioniert. Und dann kam aber knapp vor Saisonstart die Meldung, dass bei Spielen keine Zuschauer zugelassen sind…

Was dann die gesamte Saison über so blieb…

Kirchmayr: Leider. Wir hätten sehr gerne Zuschauer gehabt. Wir leben von unserem „Siebenten Mann“, haben die besten Fans der Liga. Dass die nicht dabei waren, hat sich auch auf die sportlichen Leistungen ausgewirkt. Wir haben weniger Heimspiele gewonnen als Auswärtsspiele. Auch schade ist, dass das heurige Team, das so ja nicht zusammenbleiben wird, nie erlebt hat, welche Stimmung in der vollen Zwettler Stadthalle herrscht.

Der Sportliche Aspekt ist das Eine, das Andere ist der finanzielle Aspekt. Ohne Zuschauer entgehen dem Verein ja auch Einnahmen. Wie sehr schmerzte das?

Kirchmayr: Die Kantine ist uns extrem abgegangen. Der NPO-Fonds sichert das Überleben, ersetzt dir aber nicht alles. Wir veranstalten ja jedes Jahr nach der Saison das große Sportlerfest in Arbesbach. Das geht heuer schon zum zweiten Mal hintereinander nicht. Das wird vom NPO-Fonds nicht ersetzt, weil es keine sportliche Aktivität ist. Aber uns entgeht dadurch natürlich ein erheblicher Teil der Einnahmen. Im Endeffekt sind wir aber mit einem Blauen Auge davongekommen. Wir sind glücklich, dass wir überhaupt die Saison spielen konnten. Wenn man in andere Länder blickt, dort lief das auch im Spitzenbereich nicht so reibungslos.

Trotz aller finanziellen Einbußen gab es bei den Nordmännern auch eine immense Weiterentwicklung. Von außen springen da das Interview-Format Nordmann-Talk und die Livestreams der Spiele auf YouTube ins Auge.

Kirchmayr: Nachdem klar wurde, dass keine Zuschauer zu den Spielen kommen dürfen, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir unseren Fans trotzdem etwas bieten können, was über die bloßen Ergebnis-Berichte hinausgeht. Wir haben etliche neue Gesichter im Vorstand, die auch neue Ideen bringen. So haben wir gleich mit Saisonstart das Interview-Format „Nordmann-Talk“ mit Tobi Rudig auf Facebook gestartet, mit dem wir mittlerweile pro Ausgabe 20.000 bis 30.000 Menschen erreichen. Bald darauf haben wir begonnen, die Spiele live zu übertragen, selbst zu produzieren. Wir haben da über Nacht ein Mediateam herausgestampft, alles Freiwillige, wo bei den Streams immer fünf bis sechs Leute im Einsatz sind, haben vier Kameras angekauft, um verschiedene Blickwinkel zu liefern. Wichtig war uns auch immer der Kommentar, um Spannung erzeugen zu können. Richtig groß aufgezogen haben wir das erstmals beim MEVZA-Final-Four. Da waren auch die ausländischen Klubs sehr angetan von unserem System. An den zwei Tagen hatten wir insgesamt an die 10.000 Zuschauer. Generell geht die Entwicklung der Zuschauerzahlen beim Livestream stetig nach oben.

Ihr Co-Obmann Werner Hahn streicht in Gesprächen immer wieder die Professionalisierung der Strukturen im Verein hervor. Was hat sich da hinter den Kulissen sonst noch getan?

Kirchmayr: Da hat sich intern einiges getan, ja. Bei uns läuft mittlerweile alles elektronisch. Wir haben eine eigene Cloud, wodurch wir jederzeit auf Dokumente und Formulare zugreifen können. Dazu gibt es jetzt eine eigene, vereinsinterne Kommunikationsplattform – weg von E-Mails oder WhatsApp. Ich komme beruflich aus dieser IT-Sparte, daher war mir dieser Schritt ein Anliegen. Ich habe es vorgelebt und damit auch die anderen Vorstandsmitglieder angesteckt. Jetzt sind alle Dokumente jederzeit verfügbar. Das war allein schon bei den Spielertests und der Formulare dafür an den Verband eine Riesenerleichterung. Ich denke, es war auch ein Hintergedanke von Werner Hahn, mich zu fragen, ob ich Obmann werden will, damit wir den nächsten Schritt zur Professionalisierung in Angriff nehmen. URW Waldviertel steht schon sehr professionell da. Der Strategieprozess, den Silvia Atteneder vor einigen Jahren mit der Marke Nordmänner begonnen hat, lässt uns heute sehr stark dastehen. Jetzt gilt es, dranzubleiben, das weiter zu forcieren. Auch im Hinblick auf die Sponsorensuche.

Wie ist die Sponsorensituation? Kam es durch die Pandemie zu Problemen?

Kirchmayr: Alle Sponsoren haben zu uns gehalten und auch alle Zusagen eingehalten, was uns natürlich sehr freut. Wir haben darauf geachtet, sie trotz der fehlenden Werbemöglichkeit, weil Zuschauer fehlten, in Erscheinung treten zu lassen. Besonders bei den Livestreams, wo wir auch die virtuelle Patronanz geschaffen haben. Vielleicht gelingt es uns, durch diese bessere Präsenz in Zukunft auch überregionale Sponsoren anzusprechen. Die Livestreams sind auch für die Auswärtsteams interessant. Zurzeit gibt es Streams in dieser Qualität ja nur bei uns.

Wie ist generell die finanzielle Situation von URW Waldviertel?

Kirchmayr: Wirwerdenmiteinem blauen Auge davonkommen. PeterHiemetzberger(Kassier;Anm.) hat zwar natürlich zum Sparen aufgerufen, aber der Spielbetrieb in der AVL ist gesichert.

Vor vier Jahren hat URW einen Fünf-Jahresplan präsentiert, an dessen Ende der erste AVL-Meistertitel stehen soll. Wie verhält es sichdamitimHinblickaufdieAuswirkungen der Corona-Pandemie?

Kirchmayr: Den Fünf-Jahresplan müssen wir etwas nach hinten verschieben. Wir werden die Spieler nicht bekommen, um sicher um den Meistertitel mitspielen zu können. Aber wir haben diese Saison gesehen, dass wir knapp dran sind. Das wollen wir auch weiterhin sein. Einmal Meister zu werden, ist eines der großen Ziele des Vereins. Und jeder einzelne im Verein arbeitet darauf hin. Wichtig ist aber auch: Wir wollen den Zuschauern eine coole Show bieten, gute Matches, gute Leistungen zeigen. Wenn wir dann noch das bisschen Glück haben, weiterzukommen, ins Finale zu kommen, das vielleicht sogar zu gewinnen, dann umso besser.

Es war ein ereignisreiches erstes Jahr. Man könnte fast sagen, schlimmer kann‘s eh nimmer kommen. Mit dem heutigen Wissensstand: Würden Sie noch einmal Ja sagen, wenn Sie jemand fragt, ob Sie URW-Obmann werden wollen?

Kirchmayr: Ich würde immer wieder Ja sagen! Wenn mich jemand fragt, ob ich helfen kann, dann bin ich immer bereit dafür. Ich bin mit dem Verein verbunden durch meine zwei Mädels, die beim Schwesterverein SPU Zwettl spielen, daher kenne ich die gesamte Volleyball-Familie schon länger. Und daher war ich auch gleich bereit, zu helfen, als ich gefragt worden bin.