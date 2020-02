Der nächste Höhepunkt in Zwettl nähert sich mit großen Schritten. Die Nordmänner bekamen den Zuschlag für das diesjährige Finale der MEVZA. Das Final Four zwischen Zagreb, Ljubljana, Kamnik und den Gastgebern steigt somit am 4. und 5. März in der Zwettler Stadthalle.

„Das wird ein absoluter Höhepunkt. Eine echt coole Auszeichnung, dass man uns das zutraut“, jubelt URW-Manager Werner Hahn im Gespräch mit der NÖN. „Immerhin gastieren drei Mannschaften mit einem Tross von 20 bis 25 Leuten drei Tage lang in der Stadt. Das erzeugt auch eine Wertschätzung, die mit der EM-Quali im letzten Jahr vergleichbar ist.“

Auch aus sportlicher Sicht sei die Austragung des Finales ein Ritterschlag, obwohl die Waldviertler den Grunddurchgang nur als Fünfter abschlossen. Als Hausherr dürfen sie trotzdem teilnehmen. „Wenn wir in der MEVZA keine gute Rolle spielen würden, hätten wir das Finale nicht bekommen“, stellt Hahn klar. „Vor einigen Jahren haben wir uns entschlossen, an dieser Liga teilzunehmen. Es war auf jeden Fall der richtige Schritt.“

Europas Elite zu Gast. Die Teilnehmer am Final Four zählen zu den besten Teams Europas, Titelverteidiger und Rekordsieger Ljubljana (5 MEVZA-Titel) zogen die Waldviertler gleich in einem der Halbfinale, die am Mittwoch ausgetragen werden. „Gleich den Champion zu ziehen, ist eine harte Nummer. Aber wenn du da spielst, noch dazu daheim, dann willst du natürlich gewinnen“, sagt Hahn. Zagreb und Kamnik kämpfen um den zweiten Platz im Endspiel. „Beide haben wir schon geschlagen. Trotzdem ist die Ausgangsposition klar, wir sind Außenseiter. Bei uns muss alles passen und die anderen müssen schwächeln.“

Das Spiel um Platz drei sowie das Finale warten am Donnerstagabend auf die Fans. Diese würden die Spiele gegen europäische Spitzenmannschaften honorieren, meint Hahn. Für sie hat sich der Verein, der „ein einzigartiges und unvergessliches Fest für die Besucher, aber auch für die teilnehmenden Mannschaften zaubern“ will, daher wieder einiges einfallen lassen, verspricht der Manager: „Es wird eigene T-Shirts geben, es liegen Programmhefte auf. Wir werden den Leuten wieder etwas ganz Besonderes bieten.“

Tür zum AVL-Halbfinale weit offen. Mit einem 3:0-Sieg in Klagenfurt stießen die Nordmänner die Tür ins Halbfinale der AVL weit auf und können am Mittwoch daheim alles klarmachen.

„Wenn um circa 22 Uhr der letzte Ball am Boden aufkommt, wissen wir es. Sonst ist die nächste Chance gleich am Donnerstag“, möchte URW-Manager Werner Hahn aber nicht vorgreifen. Steht es nach zwei Spielen gegen die Kärntner unentschieden, entscheidet das dritte Spiel – am Tag darauf, wieder in Zwettl

Dass sich die Waldviertler den Aufstieg noch nehmen lassen, glaubt aber niemand. Auch der Gegner im möglichen Halbfinale steht bereits fest, Graz setzte sich wenig überraschend in zwei Spielen im Steirerduell gegen Weiz durch. „Wenn es dazu kommt, werden es extrem schwierige Spiele“, weiß Hahn. „Graz hat den Vorteil, dass die daheim starten, und sie sind heuer sicher nicht schwächer als in den letzten Jahren. Wir wissen aber, dass wir auch in Graz gewinnen können.“

In den Parallelspielen gab sich Aich/Dob gegen Schlusslicht Sokol Wien keine Blöße, auch Ried gewann gegen Amstetten glatt mit 3:0.