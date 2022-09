Zwettler Volleyball-Damen: Mit vielen Neuerungen in eine neue Ära

Werbung

Für die Zwettler Volleyball-Damen standen dieses Jahr, wie bereits berichtet, einige Veränderungen an. Neben der Eingliederung in die Union Raiffeisen Waldviertel und der somit einhergehenden Namensänderung, durften sie nun bereits einige Trainings mit ihrer neuen Trainerin Darby Taylor absolvieren. Die Kanadierin ist bereits ihr zweites Jahr der Liebe wegen im Waldviertel und musste verletzungsbedingt ihre eigene Bundesliga Karriere unterbrechen.

Etwas verspätet aber umso intensiver starteten die Damen somit in die Vorbereitung. Nach einem erfolgreichen Teambuilding – Wochenende in Kärnten und mehreren Trainings, in denen nun einige neue englische Fachvokabel gelernt werden, nahmen die Damen am Sonntag an einem Vorbereitungsturnier in Wien teil. Acht Teams, davon mehrere des großen Wiener Vereins „VTR“, spielten in insgesamt vier Spielrunden pro Team um den Turniersieg. Gleich im ersten Spiel gegen „VTR 2“ zeigten die Zwettlerinnen vollen Einsatz und konnten sowohl ihre Verteidigungsstärke beweisen als auch im Angriff die Gegnerinnen in Schach halten und gewannen somit klar gegen die erste Landesliga Spielerinnen aus Wien.

Auch die beiden darauffolgenden Spiele konnten die Damen für sich entscheiden und teilweise sogar wichtige Spielerfahrung auf fremden Positionen sammeln. Als klarer Gruppensieger trafen die URW Damen im Finale gegen das zweite Bundesliga Team „VTR 1“. Trotz einiger spektakulärer Verteidigungsmanöver und langen Ballwechsel hatten die Damen wenig Chance gegen die tolle Angriffsarbeit der Gegnerinnen und nahmen die Niederlage als wichtige Lehrstunde hin. Die Zwettlerinnen freuten sich riesig über den zweiten Turnierplatz als bestes Landesligateam. „Trotz vieler Veränderungen um uns herum blieben die tolle Stimmung und der Zusammenhalt im Team gleich und darüber sind wir besonders froh. Wir freuen uns sehr über den ersten Erfolg und die super Betreuung unserer neuen Trainerin und sind motiviert für die kommende Saison!“, resümierte Außenangreiferin Ines Hauer.

Gleich am nächsten Wochenende geht es mit der Teampräsentation, einer verlängerten Trainingseinheit und einem weiteren Vorbereitungsturnier in der Zwettler Stadthalle weiter.