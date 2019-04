Jürgen Kleins Top-Zeit beim 36. Wien-Marathon wirkt fast ein wenig wie ein Produkt des Zufalls. Das erklärt der baldige Wahl-Kärntner im Interview mit der NÖN. Im Waldviertel verschwand das Mitglied des LC Waldviertel zuletzt von der Bildfläche, jetzt setzte der Göpfritzer mit einer Zeit von 2:58,36 Stunden wieder ein Ausrufezeichen.

„Ich habe es auf die drei Stunden angelegt, war aber trotzdem überrascht“, meint Klein, der im Moment eigentlich nur Triathlon im Kopf hat. „Ich trainiere für die Halbdistanz, und da hat der Wien-Marathon gut reingepasst.“ Heuer sei er hauptsächlich auf dem Rad gesessen, meint der erfahrene Ausdauersportler, der beim Grazer Marathon im Jahr 2015 erstmals unter drei Stunden blieb.

Zwei Jahre später sollte ihm beim Wachau-Marathon die Luft ausgehen. „Damals bin ich komplett eingegangen. Jetzt habe ich vor allem die langen Läufe trainiert, und es dürfte sich ausgezahlt haben.“ Oft hatte er die Laufschuhe 2019 aber noch nicht an. „Heuer bin ich von 1.019 Kilometern nur 315 gelaufen. Das ist sehr wenig, das glaubt mir keiner, wenn ich es sage.“

Etwas windig sei es gewesen, in seiner Gruppe habe er sich bis Kilometer 35 aber wohlgefühlt, so Klein. „Die Gruppe hat sich aufgelöst, und in den Beinen war es richtig zäh. Bei Kilometer 40 habe ich aber gemerkt, dass sich eine 58er-Zeit ausgeht, und noch einmal Gas gegeben.“

Starkes Leistungen der Holzmanns

Als zweitbester Österreicher der Klasse M55 lief der Zwettler Hermann Holzmann in 3:07,10 über die Ziellinie, hinter ihm kam Werner Sommer mit drei Minute Verspätung. Seinen Startplatz „erbte“ Holzmann von Tochter Sophia, die bei einem Vorbereitungslauf im Winter ein zweites Leiberl fixiert hatte. Sie kam trotz übermotivierten Starts als hervorragende 20. in der Hauptklasse der Damen ins Ziel (3:23,09).

Das starke Zwickler Gesamtergebnis unterstrich Thomas Wührer mit einer Halbmarathon-Zeit von 1:26,04. Silvia Wührer nutzte den VCM als Vorbereitung auf den nächste Woche stattfindenden Paris-Marathon, den sie im Zuge eines Treffens der weltweiten „Asics Frontrunner“ bewältigen will. In der Damenstaffel legten Uli Hennebichler, Heidi Katzenschlager, Renate Leeb und Silvia Mayerhofer die Marathondistanz in 3:45,47 zurück, was den 20. Platz bedeutete.

Bei der Ö3-Challenge lief Alex Bichl mit. Das Ziel, den Weltrekord des Kenianers Eliud Kipchoge zu schlagen, wurde um drei Minuten verpasst.