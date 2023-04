Volleyball Auch das zweite Waldviertler Damenteam spielt um den Aufstieg

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Jubel bei der diesmal von Stefan Löschenbrand gecoachten zweiten Frauen-Mannschaft der Union Waldviertel über den Erfolg beim Final Four. Erfreulich war in Perchtoldsdorf auch, dass Stamm-Aufspielerin Anja Huber ihr Comeback gab. Neben Topscorerin Anna Seemann sind auch die 14- bzw. 15-jährigen Nachwuchshoffnungen Sara Lugauer und Lili Artner hervorzuheben. Foto: privat

D as Waldviertler Nachwuchs-Team qualifizierte sich im Final Four für Spiele um den Aufstieg in die 2. Landesliga.