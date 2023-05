Aufstieg ist fix! Waldviertels Volleyball-Damen schreiben Geschichte

Nachdem das Rückspiel in der Relegation gegen das 2. Bundesliga Team Brückl in Kärnten vergangen Samstag denkbar knapp an die Gastgeberinnen ging (3:2), musste ein drittes entscheidendes Match ausgetragen werden. Die Zwettlerinnen hießen die Kärntnerinnen also am 1. Mai in der Stadthalle willkommen und konnten von Beginn an mit einer soliden Angriffsleistung Druck aufbauen und einen geringen Punktevorsprung bis zum Ende des Satzes beibehalten (25:23).

Mit dem ersten Satzsieg in der Tasche konnten die Zwettlerinnen selbstsicher einen Angriff nach dem anderen umsetzen und bald einen gewaltigen Vorsprung erspielen. Die Kärntnerinnen gaben sich jedoch nicht so leicht geschlagen, nutzten kurze Unsicherheiten auf gegnerischer Seite und brachten die Zwettlerinnen nochmals in Bedrängnis. Angefeuert vom großen heimischen Publikum bewiesen die URW Damen aber Nervenstärke und gewannen den Satz mit 26:24.

Ein wahres Volleyball-Märchen passierte schließlich im dritten Satz, welcher aufgrund eines großen Rückstandes von 16:22 schon verloren schien. Mit einer fulminanten Verteidigung, Druck am Service und wuchtigen Angriffen holten die Zwettlerinnen Punkt für Punkt auf und sichern sich schlussendlich den Matchgewinn mit 25:23.

Die URW Damen besiegen somit die Donau Chemie Volleys Brückl in der Relegation mit 2:1 in Spielen und dürfen nächste Saison fix in der zweiten Bundesliga spielen. Trainerin Darby Taylor zeigt sich gerührt: „Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, sie haben so hart an diesem Ziel gearbeitet und jede Einzelne hat sich den Aufstieg absolut verdient!“

Nun verabschieden sich die Damen in die Sommerpause und freuen sich auf die bevorstehende Herausforderung.