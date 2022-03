AVL-Halbfinale: Waldviertler siegten auch in Graz

Werbung

Die Union Volleyball Waldviertel bleibt auf Finalkurs. Nach dem 3:2-Heimsieg vorigen Samstag besiegten die Nordmänner den UVC Graz auch auswärts. Diesmal setzten sie sich klar 3:0 durch, hatten im Raiffeisen-Sportpark in der steirischen Landeshauptstadt in allen Belangen die Nase vorne.

Dabei lief es bei den ersatzgeschwächten Grazern (der erkrankte Johannes Kratz fehlte noch immer) eigentlich ganz gut. Nach Top-Start der Waldviertler kämpften sie sich wieder heran, gingen im ersten Satz auch kurz in Führung. Am Ende setzten sich aber die Nordmänner durch, die auch im lange offenen zweiten Satz ab der Mitte das Kommando übernahmen. Im dritten Satz war dann erst Graz am Drücker, führte mit 10:8, ehe die Waldviertler mit einer Sieben-Punkte-Serie zurückschlugen, sich den Satz und damit auch die zweite Partie in der Halbfinal-Serie sicherten.

Waldviertel-Manager Werner Hahn führt den Erfolg auf „die perfekte Mannschaftsleistung, Taktik, sehr viel Geduld und Siegeswillen zurück“. Für URW war es in dieser Saison bereits der sechste Sieg gegen den amtierenden österreichischen Meister. Der siebente Sieg würde den Waldviertler das Ticket für das Finale der Austrian Volley League bringen. Erste Möglichkeit dafür gibt es bereits am Samstag (19 Uhr) in der Zwettler Stadthalle.