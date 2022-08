Streutker bleibt, andere zieht es jedoch weg

Werbung

Nur mehr ein Monat, dann startet schon wieder die neue Saison für die Union Volleyball Waldviertel mit dem Supercup-Finale in Amstetten (24. September). Für die Nordmänner war deshalb vorige Woche die Sommerpause endgültig vorbei, wurde das Training wieder aufgenommen. Diese Woche erfolgt das erste Testspiel gegen České Budějovice.

„In einem Spiel siehst du eher, wie gut alles läuft“, sagt URW-Manager Werner Hahn. „Aktuell sind nach den ersten harten Einheiten alle ziemlich geschafft.“

Die Kaderzusammenstellung läuft derweil auf Hochtouren. Beim Empfang bei Sport-Landesrat Jochen Danninger waren einige neue Gesichter mit dabei. Fixe Neuzugänge gebe es aber noch keine, betont Hahn: „Wir haben derzeit viele Probespieler beim Training, arbeiten noch am Kader.“

Dem wird nun doch weiter Daan Streutker angehören. Der derzeit noch verletzte Diagonalangreifer unterschrieb wie auch Pavel Bartoš einen langfristigen Vertrag bei den Nordmännern, wird wohl noch mehrere Jahre im Waldviertel bleiben.

Nach der sensationellen Vorsaison haben sich hingegen einige Leistungsträger auch wieder verabschiedet. Audrius Knašas zieht es nach Frankreich, Samuel Taylor-Parks in die Schweiz zu Volley Schönenwerd. „Wir hätten sie gerne gehalten, bei den Angeboten konnten wir aber wirtschaftlich nicht mithalten“, erklärt Hahn. URW ebenso verlassen hat der Top-Scorer der Vorsaison Daulton Sinoski, der mit seinen überragenden Vorstellungen als Ersatz für Streutker im Play-off für Furore gesorgt hat. Ihn zieht es nach Polen zu BBTS Bielsko-Biała. „Eine absolute Top-Liga“, weiß Hahn. „Daulton hat seine Chance im Frühjahr genutzt. Wenn Daan fit gewesen wäre, hätte er nicht gespielt, wäre er jetzt wahrscheinlich bei uns geblieben. Aber wir vergönnen es den Burschen, sind froh, sie eine Zeit begleiten haben zu können. Und vielleicht sieht man sich ja einmal wieder.“

Start in neue Liga am 1. Oktober

Bis zur Teampräsentation am 16. September soll der Kader stehen. Am 1. Oktober startet dann bereits die erste Saison in der neu geschaffenen Volleyball-Bundesliga. Wie berichtet einigte sich der Verein VBL um URW-Obmann Peter Kirchmayr mit dem ÖVV, der bisher die AVL ausgerichtet hat, auf eine Kooperation. Künftig werden die Bundesligisten die Liga selbst organisieren – wie etwa im Fußball seit vielen Jahren üblich. Im Europacup startet URW am 9. November gegen Galatasaray Istanbul – allerdings nicht in der Champions League, sondern im CEV-Cup. Hahn: „In Niederösterreich gibt es keine geeignete Halle. Und nach Graz oder Ried auszuweichen war für uns kein Thema. Das kostet nur Geld, für unsere Fans ist es eine Strapaz. Das bringt es einfach nicht.“