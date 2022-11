Die Nordmänner zieht es an den Bosporus

Werbung

Die Champions League musste die Union Raiffeisen Waldviertel als Meister in Ermangelung einer geeigneten Spielstätte schweren Herzens auslassen (den Platz erbte Aich/Dob), das Abenteuer Europacup lassen sich die Nordmänner dann aber nicht entgehen. Am Mittwoch fällt der Startschuss für die erste Runde im CEV-Cup. Der Gegner hat einen klingenden Namen: Galatasaray Istanbul. Und die Volleyball-Sektion steht der hierzulande weitaus bekannteren Fußballsektion nicht viel nach.

Der Klub aus der Großstadt am Bosporus ist Rekordmeister in der renommierten türkischen Volleyball-Liga, beendete die Vorsaison auf Rang fünf. „Ein Spieler von Galatasaray ist wahrscheinlich so viel wert wie unser ganzer Verein. Das ist eine ganz andere Hausnummer“, verdeutlicht Waldviertel-Manager Werner Hahn. „Die sind ganz klarer Favorit.“

Das Weiterkommen stehe im Europacup aber ohnehin nicht als erstes auf der Agenda. Es geht um das Aufsaugen des Flair, darum, das Abenteuer mitzuerleben. „Ich vergönne es den Burschen, gegen so einen Verein zu spielen“, sagt Hahn. „Das ist noch einmal eine andere Welt. Volleyball wird dort in einem riesigen Sportpark gespielt. Das ganze Drumherum, das lässt sich mit einem Bundesliga-Match gar nicht vergleichen. Das ist ein echtes Abenteuer, das richtig Spaß macht. Und ich möchte, dass die Burschen das erleben können.“

Chef-Statistiker Martin Dirlinger ist der „Mister Europacup“. Foto: URW

Hahn selbst kann aus beruflichen Gründen bei diesem Abenteuer in der Türkei nicht mit dabei sein. An seiner statt übernimmt wieder der „Mister Europacup“, wie ihn Hahn nennt. Chef-Statistiker Martin Dirlinger rückt im CEV-Cup wieder zum Teammanager auf, wird vor Ort in Istanbul in Abstimmung mit Peter Hiemetzberger für einen reibungslosen Ablauf sorgen, den Reiseleiter machen und den Spielern einen professionellen Aufenthalt garantieren.

Am Montag machte sich die „Reisegruppe“ auf nach Istanbul. Mittwoch-Abend wird gespielt. Und dann geht es schnell wieder zurück, denn am Samstag steht in Ried schon das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Gleich am Sonntag wird die dritte Runde im heimischen Cup gegen Amstetten ausgetragen, ehe am Dienstagabend schon das Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul in der Zwettler Stadthalle steigen wird.

Für dieses Spiel rechnet Werner Hahn mit einer bummvollen Halle: „Wir bekommen jetzt schon Anfragen von Fangruppen aus ganz Österreich.“