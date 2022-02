Cup-Finaltag in Zwettl nur für die Frauen - Waldviertel spielt AVL

Der große Cup-Finaltag am Samstag in der Zwettler Stadthalle musste etwas umgebaut werden. Gespielt wird nur das Damenfinale, jenes der Herren zwischen Waldviertel und Amstetten musste abgesagt werden - stattdessen schob URW kurzfristig ein AVL-Spiel ein.

Covid-19 hat den VCA Amstetten weiter ziemlich im Griff. Nachdem die Mostviertler erst am vergangenen Wochenende ihr erstes Spiel in der Toprunde der Austrian Volley League austragen konnten (eben in Zwettl; 0:3-Sieg für URW), machen mehrere Corona-Infektionen in der Mannschaft nun neuerlich ein Spiel unmöglich. Das Cupfinale in Zwettl gegen Waldviertel für Samstag musste abgesagt werden.

Damit wird am Samstag beim großen Finaltag in Zwettl nur das Finale der Damen zwischen TI Volley und Sokol/Post SV Wien ausgetragen (ab 16.35 Uhr). Die Waldviertler Herren stellten sich aber schnell ein Ersatzprogramm zusammen, schoben kurzfristig das AVL-Nachtragsspiel gegen Ried ein (19 Uhr). Beide Spiele werden live in ORF Sport plus übertragen.

Für das Herren-Cupfinale muss erst ein neuer Termin gefunden werden, wahrscheinlich im März.