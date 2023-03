Der Meister ist raus: Waldviertel verlor auch zweites Viertelfinale

Werbung

Die Überraschung blieb aus. Die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel verlor am Samstagabend auch das zweite Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den SK Aich/Dob, ist damit aus dem Rennen um die vorderen Plätze der AVL ausgeschieden. Dass es nach dem knappen Hinspiel vorige Woche diesmal deutlich zu wenig war, um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen, dafür waren bei den Nordmännern einmal mehr personelle Probleme schuld.

Für die Waldviertler verläuft die gesamte Saison seit dem erfolgreichen Start mit dem Supercup-Sieg schon durchwachsen. Immer wieder machen ihnen gesundheitliche Probleme und Ausfälle zu schaffen. „Wir müssen immer rotieren, haben noch immer keine richtige Starting Six“, monierte URW-Manager Werner Hahn schon im Vorfeld der Play-offs. In den vergangenen Wochen schienen diese gesundheitlichen Troubles in den Hintergrund zu rücken, wurden die Leistungen besser - wie auch das Heimspiel gegen Aich/Dob zeigte, wo URW den Kärntnern einen ebenbürtigen Fight lieferte (2:3). Unter der Woche tauchten aber wieder Probleme auf, weshalb unter anderem Stamm-Libero Jakob Reiter vorgegeben werden musste.

Nach gutem Start mit dem Rücken zur Wand

Dieser Umstand gab dem Vorhaben der Waldviertler, das Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale zu erzwingen, einen ordentlichen Dämpfer. Der Start in die Partie verlief dann trotzdem vielversprechend, doch in der Mitte des ersten Satzes übernahm Aich/Dob das Kommando, sicherte sich den ersten Satz mit 25:19. Alle Versuche der Smejkal-Truppe, die Kärntner Konstanz zu durchbrechen, blieben erfolglos. Der phasenweise hektische zweite Satz ging noch deutlicher an die Heimischen (25:16).

Somit stand URW schon mit dem Rücken zur Wand. Coach Zdenek Smejkal warf daher für den dritten Satz noch einmal alles in die Waagschale. Eine neue Aufstellungsvariante sollte neuen Schwung ins URW-Spiel bringen. Das funktionierte phasenweise auch gut, letztlich agierten die Kärntner aber zu routiniert und spielten mit einem entfesselten Publikum in der Bleiburger Jufa-Halle im Rücken auch den dritten Satz nach Hause - 25:22.

Jetzt geht es um die Plätze fünf bis acht

Für den amtierenden Meister Union Waldviertel ist damit der Zug um die Spitzenplätze abgefahren, geht es jetzt in den Platzierungsspielen um die Ränge fünf bis acht weiter. Erster Gegner ist dort am kommenden Samstag Weiz - das Rückspiel steigt am 25. März in Zwettl. Im Parallelspiel matchen sich Amstetten und Graz.

Aich/Dob trifft im Halbfinale auf den TSV Hartberg, der sich im steirischen Viertelfinale gegen Weiz durchsetzte. Ebenfalls im Semifinale stehen Hypo Tirol und Ried.