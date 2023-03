Der Schlussakkord für SPU Zwettl ist gespielt

Werbung

Nicht ganz ein Jahr, nachdem die Volleyball-Damen ins URW-Boot geholt wurden, die Vereine praktisch fusioniert wurden, fiel vorige Woche der Schlussvorhang für das SPU Zwettl Volleyballteam. Der Verein wurde aufgelöst.

Mehr als zehn Jahre lang war die Waldviertler Sparkasse Hauptsponsor der SPU, die lange Jahre als Sektion der Zwettler Sportunion, zuletzt als eigenständiger Verein tätig war. In dieser Zeit entwickelte sich der Verein stetig weiter. Waren zu Beginn der Zusammenarbeit hauptsächlich die Erfolge der Schwaiger-Sisters in aller Munde, die neben fünften Plätzen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mit dem Europameistertitel 2013 ihren größten Erfolg feiern konnten und danach sogar zu Österreichs Mannschaft des Jahres gewählt wurden, so ging es vor allem in den letzten Jahren auch im Nachwuchs und in Folge auch mit den Teams in der allgemeinen Klasse stetig bergauf.

Viele Meistertitel als Höhepunkte

In der Vorsaison verbuchte die SPU sogar einen österreichischen Meistertitel feiern – die U13 holte in Vorarlberg den Sieg. Darüber hinaus holten die Zwettler Volleyballerinnen viele Landesmeistertitel und Stockerlplätze im Hallen- und Beachvolleyball freuen. Von der guten Arbeit, die hier geleistet wurde, zeugen auch jede Menge niederösterreichische Auswahl- und sogar Nationalteamspielerinnen, betonte Stefan Löschenbrand, der bis zuletzt als Obmann tätig war: „Möglich wurden diese Erfolge nur durch die Unterstützung der Waldviertler Sparkasse.“ So gab es gemeinsam mit Stellvertreter Tobias Rudig als letzte offizielle Mission einen Dankesbesuch bei Marketingleiter Manfred Füxl. Danach wurde das Kapitel endgültig geschlossen.