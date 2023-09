Die Waldviertler Volleyballer scharren in den Startlöchern

Manchmal muss sich Werner Hahn derzeit vermutlich ein bisschen die Augen reiben. Einerseits sicher auch wegen der anstrengenden Saisonvorbereitung, andererseits und vor allem aber wegen der rasanten Entwicklung, die die Union Volleyball Waldviertel in den vergangenen Jahren hingelegt hat. Derzeit vergeht keine Saison vergeht ohne historische Bedeutung. Vor zwei Jahren der Österreichische Meistertitel in der Austrian Volley League samt Cup-Sieg, vorige Saison die Landesliga-Meistertitel der Damen und der Zweierherren, die die jetzt anstehende Spielzeit schon wieder zu einer historischen machen. URW startet mit drei Bundesliga-Teams in die neue Saison.

„Wir sind auf einer unglaublichen Welle seit zwei, drei Jahren – in allen Bereichen, auch im Nachwuchs und im Beachvolleyball. Wir verschieben die Grenzen immer weiter nach oben“, sagt Hahn, der geschäftsführende Obmann und Langzeit-Manager der Nordmänner. Statt einem Team gleich drei Mannschaften in erster und zweiter Bundesliga zu stellen sei eine „Mega-Herausforderung“, in vielerlei Hinsicht.

Mehr Ressourcen in allen Bereichen

Das beginnt bei vermeintlich banalen Dingen, dass nicht mehr nur die Einser-Herren zwei Dressen-Garnituren (heim und auswärts) brauchen, sondern jetzt auch die Damen und die Zweier-Herren. Das greift aber auch tief in Organisation des Vereins. „Wir brauchen in allen Bereichen viel mehr Ressourcen, mehr Personal, mehr Busse für die Auswärtsfahrten und natürlich auch mehr Geld“, erklärt Hahn. „Aber wir haben uns als Verein dieses Ziel gesetzt, aus dem eigenen Nachwuchs Zweitliga-Teams stellen zu können. Bei den Damen war der schnelle Aufstieg eher eingeplant, dass die Burschen das auch vorige Saison schon schaffen, war ein Riesenerfolg. Jeder ist dahinter, damit wir das jetzt auch stemmen.“

Seit einigen Wochen stehen die Teams wieder im Hallentraining, die AVL-Herren haben am Wochenende auch ihre erstes Vorbereitungsturnier in Ostrava gespielt. Gegen die Gastgeber gab es bei der 0:3-Niederlage sehr knappe Sätze, gegen Spartak Komarno gewannen die Nordmänner, unterlagen dann gegen Spartak Myjava und Fatra Zlin knapp. „Es fehlt zwar noch einiges an Abstimmung, aber volleyballerisch war das ein guter Start. Nächste Woche in weiteren Spielen gegen spielstärkere Gegner wird sich das Team von Spiel zu Spiel besser finden und es wird eine weitere Entwicklung zu sehen sein“, ist Trainer Zdenek Smejkal zuversichtlich.

Nordmänner wurden wieder ordentlich umgekrempelt

Besonders die Youngster zeigten auf, Sebastian Pichler war am zweiten Turniertag bereits Stammspieler als Libero. „Eine Super-Leistung. Er wird sich mit Jakob Reiter ordentlich battlen“, prophezeit Hahn. Auch Fabian Scheikl und Simon Dräger sind gut in Form. „Wir werden in der kommenden Saison noch mehr auf die jungen Burschen setzen“, sagt Hahn.

Rundherum wurde das Team der Nordmänner wieder ordentlich umgekrempelt. Auf Empfehlung von Daulton Sinoski kam der Kanadier Aidan Saladana. Am Mittelblock erwies sich der Schwede Jan Alexander Berggren schon jetzt als Bereicherung. Nicht zuletzt dockte mit Paul Nusterer ein großes Versprechen für die Zukunft im Waldviertel an. „Er ist eines der größten Volleyball-Talente Österreichs, hat eine große Zukunft vor sich“, sagt Hahn.

Ebenfalls neu am Mittelblock ist der Slowake Jan Tarabus, Mateusz Sniezek aus Polen, Diagonalangreifer dockte ebenfalls bei URW an, wie der polnische Außenangreifer Krzysztof Gulak. „Wir haben ein gutes Team, einen ausgeglichenen Kader“, schätzt Hahn ein. „Und wie immer werden wir im Lauf der Saison wesentlich besser werden.“

Konstanz bei den Aufsteigern

Vergleichsweise konstant blieben die beiden Aufsteigerteams. Bei den von Jakob Reiter und jetzt auch von Philipp Dräger gecoachten Zweierherren dockten einige Perspektivspieler an, um in der 2. Bundesliga Spielpraxis zu sammeln. Auch Christopher Hahn wird wieder für die jungen Nordmänner spielen, schaufelte sich bereits einige Spieltermine frei.

Die größte Änderung bei den Damen war der neue Trainer. Der Portugiese Luiz Souza soll mit den URW-Damen, die sonst unverändert geblieben sind, die 2. Bundesliga aufmischen. „Dort hat sich sehr viel weiterentwickelt. Sie trainieren jetzt erstmals richtig mit System Volleyball, arbeiten auf die neue Saison hin“, schildert Hahn. „Dazu kommen auch einige Mädchen aus dem Nachwuchs nach. Das kann zu fliegen beginnen.“

Öffentliche Teampräsentation am Freitag

Fliegen beginnen trifft auf den gesamten Verein recht gut zu. Satte 350 aktive Sportler zählt URW insgesamt, von den Erwachsenenteams bis zum Nachwuchs - und laufend drängen im Nachwuchs weitere Kinder nach. Der Volleyball-Hype im Waldviertel ist ungebrochen.

Einen guten Eindruck davon können sich Interessierte am Freitag holen. Da steigt in der Zwettler Stadthalle die große Saisoneröffnung und Teampräsentation. Los geht's um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich.