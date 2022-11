Erfolgreicher MEVZA-Auftakt für Union Waldviertel beim Heimturnier

Werbung

Zu einem absoluten Volleyball-Höhepunkt wurde der MEVZA-Auftakt, der von Dienstag bis Donnerstag in der Zwettler Stadthalle auf dem Programm stand. Die Union Raiffeisen Waldviertel musste sich dabei mit ACH Volley Ljubljana, HAOK Mladost Zagreb und UJS Komarno messen - der österreichische Meister traf dabei also auf die Titelträger aus Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Nachdem Ljubljana den Nordmännern zu Allerheiligen die Grenzen aufzeigte, feierten die Gastgeber an den beiden Folgetagen jeweils einen Sieg.

Ein Ausrufezeichen setzten die Waldviertler dabei am Mittwoch gegen Zagreb. Gleich zu Beginn bestätigte sich der Eindruck, dass volles Risiko am Service gefordert war. Das gelang den Nordmännern gut, Zagreb ließ sich aber nicht abschütteln. Die Stimmung in der Halle brodelte, als sich URW dank starker Blockleistung den ersten Satz holte. Der zweite Satz lief ähnlich, Waldviertel legte vor, konnte sich aber nicht absetzen. Besseres Service und mehr direkte Punkte ließen die Gäste an Sätzen ausgleichen.

"11:0 in Blocks - das sagt alles!"

Ausgeglichen ging es zunächst weiter. Bei 5:5 konnte sich URW etwas absetzen, stellten auf 10:6. Ein Rückschlag für die Kroaten war auch die rote Karte für einen ihrer Spieler wegen Kritik. Die Waldviertler kamen jetzt immer besser ins Spiel, holten sich die Führung zurück. Damit waren auch die ersten MEVZA-Punkte der Saison eingesackt. Waldviertel wollte aber mehr. Mit starker Blockarbeit ging URW in den vierten Satz. Zagreb blieb zwar auf den Fersen, bei Waldviertel lief aber jetzt alles zusammen - Services klappten, Verteidigungs- und Angriffsleistung passten. So holte sich die Truppe von Zdenek Smejkal auch Satz Nummer vier und damit den Sieg.

"11:0 in Blocks - das sagt alles", betonte URW-Libero Jakob Reiter, der zum MVP (bester Spieler des Spiels) gewählt wurde, nach dem Spiel. "Die Annahme war heute deutlich besser als gestern. Wir machten weniger Eigenfehler und auch der Angriff aus der Verteidigung heraus war heute deutlich besser. MEVZA zu Hause zu spielen macht einfach Spaß. Morgen noch ein Sieg gegen den Meister der Slowakei, dann sind wir happy.“

Waldviertel auch am Donnerstag souverän

Gepusht von diesem Sieg lieferten die Heimischen auch am Donnerstagabend in der Stadthalle Zwettl ab. Bei 8:4 zwangen sie Komarnos Trainer zur ersten Auszeit. Die Annahme funktionierte sehr gut, die Bälle durch die Mitte waren der Trumpf der Waldviertler, bei denen auch Libero Fabian Scheikl seine ersten Einsatzminuten beim Turnier verzeichnete. Satz eins ging nach 24 Minuten an URW (25:21). In der Gangart machten die Nordmänner weiter, setzten sich auch acht Punkte ab und hielten diesen Vorsprung konstant. Satz zwei ging mit 25:16 an URW. Und auch im dritten Satz ließen die Waldviertler den slowakischen Meister nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Komarno bäumte sich zwar noch einmal auf, die Führung wechselte in diesem Satz öfter, am Ende stand aber dank starker Blockleistung wieder ein Satz-Erfolg für die Nordmänner, die mit einem 25:21 den 3:0-Sieg besiegelten.

Generell drückte MEVZA-Titelverteidiger ACH Volley Ljubljana dem Turnier seinen Stempel auf. Die Slowenen, gegen die auch Waldviertel am ersten Turniertag wenig auszurichten hatte, gewannen auch ihre Spiele gegen Zagreb und Komarno klar mit 3:0 und setzten sich gleich wieder an die Tabellenspitze. Zagreb gelang ein Sieg gegen Komarno. Der slowakische Meister wiederum ging beim MEVZA-Auftakt komplett leer aus.

In der AVL am Samstag bei Aich/Dob gefordert

„Die Organisation des Turniers war wirklich gut. Die Atmosphäre in der Halle war perfekt", lobte Komarnos Adam Szazvai die Organisatoren. "Wir spielten dieses Spiel mit der zweiten Mannschaft, hatten drei Spieler dabei, die unter 20 Jahren alt waren. Diese jungen Spieler hatten auch nicht die Erfahrung, aber wir werden auch noch Erfolge miteinander erzielen.“

Weiter geht es in der mitteleuropäischen Elite-Liga Ende November. URW steht der nächste Einsatz am 23. November bevor. Der Gegner dort ist wie auch am kommenden Wochenende in der Austrian Volley League der SK Aich/Dob. In der österreichischen Liga wird das am Samstag für die bislang souveränen Waldviertler das erste Messen mit einem Titelanwärter.