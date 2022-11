Europacup in Zwettl: Volle Hütte bei Waldviertel gegen Galatarasay

Werbung

Im Sechzehntelfinal-Rückspiel des CEV-Cup empfing am Dienstagabend die Union Raiffeisen Waldviertel das Galatasaray Istanbul in der Zwettler Stadthalle. Nach dem 0:3 in der Türkei vorige Woche ließen die "Lions of the Net" auch im Waldviertel nichts anbrennen, gewannen klar und kickten URW aus dem Europacup. Die Nordmänner präsentierten sich vor eigenem Publikum aber sehr stark, waren knapp am Satzgewinn dran.

Mega-Stimmung in der Stadthalle bereits am Beginn des Spiels, als beide Mannschaften unter tobendem Applaus der anwesenden Fans begrüßt wurden. „Heute heißt es für die Nordmänner jede Chance nutzen“, so die Worte von Werner Hahn vor dem ersten Service der Gäste. Von Müdigkeit auf Seiten der Nordmänner war im Lauf des Spieles nichts zu merken, konnten die Gäste doch erst beim Stand von 12:12 ausgleichen. Angetrieben von den vollen Rängen boten die Nordmänner dem türkischen Team ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einem unglaublich spannendem Finale setzte sich die Gastmannschaft jedoch mit 26:28 durch.

Waldviertel machte es Galatasaray schwer

Zu Beginn des zweiten Satzes legten die Gäste einen Blitzstart hin und Trainer Zdenek Smejkal holte seine Burschen beim Stand von 0:4 in die Auszeit, gerade rechtzeitig, denn die Heimmannschaft holte mit irrsinnigem Kampfgeist den Rückstand auf, glich zum 12:12 aus und konnte mit 16:14 vorlegen. Die heiße Finalphase war geprägt von souveräner Ballverteidigung und abgeklärterem Spiel durch die Gäste, die diesen zweiten Satz mit 22:25 für sich entschieden.

Die Nordmänner kämpften und gaben alles. Es folgte ein heißumkämpfter dritter Satz, der mit 21:25 das bessere Ende und auch den Aufstieg ins Achtelfinale des Europa-Cup für Galatasaray brachte.

Nach dem CEV-Cup folgt für die Waldviertler am Wochenende gleich der nächste Kracher. In der Austrian Volley League steigt am Samstag das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Hypo Tirol. Los geht's in der Zwettler Stadthalle um 20.15 Uhr.

Stimmen zum Spiel:

Umut Cakir, Trainer Galatasaray Istanbul: "In den ersten 2 Sätzen haben wir uns schwergetan und wirklich kämpfen müssen. Dann ist es besser gegangen. Im dritten Satz habe ich dann junge Spieler auf das Feld gebracht, um Erfahrung zu sammeln. Wir sind glücklich, in der nächsten Runde zu sein.“

Michal Peciakowski, Co-Trainer Union Waldviertel: „Nach der knappen Niederlage in Istanbul wollten wir 'all-in' gehen in Zwettl. Wir haben gekämpft, es hat aber leider nicht gereicht. Istanbul ist eine große Marke in Volleyball und für uns doch noch eine Nummer zu groß.“