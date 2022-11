Europacup-Start: Waldviertler verkauften sich bei Galatasaray teuer

Werbung

Ein bisschen in eine andere Welt tauchte die Union Raiffeisen Waldviertel in den vergangenen Tagen ein. Der Start in den CEV-Cup führte die Nordmänner in die Türkei zu Top-Klub Galatasaray Istanbul, der zudem in einer mehrere tausend Menschen fassenden Volleyball-Halle spielt. „Das ist ein echtes Abenteuer, das richtig Spaß macht. Und ich freue mich, dass die Burschen das erleben können", sagte URW-Manager Werner Hahn schon vor der Abreise.

Die sportliche Favoritenrolle lag klar bei Galatasaray. Und an der ließ das Team auch keinen Zweifel aufkommen, feierte einen klaren 3:0-Heimsieg. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams war der Servicedruck, den der Gegner ausübte. Die Nordmänner mussten die Überlegenheit in diesem Element anerkennen, traten dennoch zufrieden die Heimreise an. Die Spieler von Trainer Zdenek Smejkal haben viele interessante Dinge in dieser tollen Halle gesehen und freuen sich schon auf das Rückspiel.

Das geht am kommenden Dienstag in der Stadthalle Zwettl über die Bühne - los geht's um 19 Uhr.

Davor sind die Nordmänner am Samstagabend in der Austrian Volley League beim UVC Ried gefordert, der bislang eine starke Saison spielt. Am Sonntag kommt's in Zwettl im ÖVV-Cup zum nächsten NÖ-Derby mit Amstetten (17 Uhr). Bis dahin ist die Physioabteilung gefordert, nach der Ankunft in Österreich die Wehwehchen der Waldviertler auszukurieren.