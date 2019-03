Drei von vier Duellen gewannen die Steirer noch im Grunddurchgang, jetzt machten die Waldviertler binnen eineinhalb Wochen den Finaleinzug in der AVL klar. Gegner im Kampf um den Meistertitel ist wenig überraschend Tabellenführer Aich/Dob, der im Parallelspiel den dritten Sieg gegen das Überraschungsteam aus Ried fixierte.

Während die Grazer am Mittwoch beim 2:3 im eigenen Haus sogar einen Matchball vergaben, war in der Stadthalle Zwettl die Luft raus. Mehr als souverän holten die Hausherren innerhalb von 19 Minuten den ersten Satz dank einer starken Serviceserie von Dawid Siwczyk - 25:16. Auch im zweiten Abschnitt war für die Gäste nichts zu holen - die URW gewann erneut mit 25:16.

Im dritten Durchgang bekamen die 600 Zuschauer in der Braustadt wieder mehr zu sehen. Beim Stand von 10:10 zogen die Nordmänner erstmals davon und trugen einen komfortablen Vorsprung in die Schlussphase. Gleich der erste Matchball wurde verwandelt - 25:20. URW-Manager Werner Hahn jubelte über den Sieg: „Wir haben an die Leistung des MEVZA Final-4 anschließen können und den Grazern keine Chance gelassen um ins Spiel zu finden. Jetzt stehen wir zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im AVL-Finale.“

UNION VOLLEYBALL WALDVIERTEL - UVC GRAZ 3:0.

Sätze: 25:16, 25:16, 25:20.

Waldviertel: Siwczyk (16), Szarek (14), Bornemann (13), Plizga (5), Clayton (4), Bartos (3), Tille (L), Boff, Hahn.

Graz: Felix Koraimann (10), Lorenz Koraimann (9), Murauer (4), Unterberger (4), Reiter (3), Steidl (3), Militao Carvalho Ribeiro Pereira (3), Kratz (2), Steiner (L), Fonseca Pereira Jardim.

Stadthalle Zwettl, 596 Zuschauer, SR Petsche/Isajlovic.