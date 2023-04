Für Meister Waldviertel bleibt am Ende wohl nur mehr Rang sechs

Werbung

Die Hoffnungen der Union Volleyball Waldviertel auf einen fünften Endrang als Trostpflaster für eine durchwachsene Post-Meister-Saison bekamen schon im ersten Aufeinandertreffen mit Amstetten im Platzierungsspiel einen herben Dämpfer. Vor eigenem Publikum musste sich die Nordmänner im NÖ-Derby mit 0:3 geschlagen geben, was gleichzeitig die erste Saisonniederlage gegen die Mostviertler bedeutete.

Dabei erwischte Waldviertel einen sehr guten Start, setzte sich auf 7:3 ab und behielten diesen Vorsprung lange Zeit. Zur Mitte des ersten Satzes dann jedoch ein Durchhänger. Mostviertel kam mit sieben Punkten in Serie auf 17:18 heran, übernahm mit 20:19 die Führung und holte sich auch noch den ersten Satz. Ausgeglichen ging es dann im zweiten Satz weiter. Kein Team dominierte. Amstetten war jedoch insgesamt in Defensive und Offensive besser, erhöhte mit 25:19 auf 2:0.

URW braucht 3:0-Sieg für den „Golden Set“

Diesen Vorsprung ließen sich die Mostviertler nicht mehr abluchsen. Sie gingen schnell mit 6:1 in Führung. In weiterer Folge URW kam nicht durch den Block – und daher auch nicht näher. VCA holte sich mit 25:18 den Matchsieg.

„Es ist bitter. Wir haben saustark begonnen und die ersten beiden Sätze bis zu Mitte dominiert. Leider haben wir das nie auf den Boden gebracht“, resümierte URW-Libero Jakob Reiter, der zum MVP gewählt wurde. „Außerdem ist es schwer, mit dieser Eigenfehlerquote ein Spiel zu gewinnen. Am Sonntag gibt‘s die nächste Chance.“

Besser gesagt: die letzte Chance. Am Sonntag geht in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten nämlich die AVL-Saison für die beiden Kontrahenten zu Ende. Die Waldviertler brauchen dabei einen 3:0-Sieg, um sich noch in den „Golden Set“ zu retten und die Chance auf Rang fünf noch zu wahren. Wer die Waldviertler kennt, weiß, dass man ihnen das auch zutrauen muss.