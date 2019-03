„Es ist unpackbar“, fand Werner Hahn nach dem Saison-Höhepunkt in Bleiburg die richtigen Worte. Dass man kurz zuvor zwei von zwei Finalspielen in der MEVZA verloren hatte, kratzte den URW-Manager überhaupt nicht mehr. „Wir haben im Finale so eine mächtige Vorstellung geliefert. Wir spielen in einer Liga, wo 40 Millionen Einwohner sind, und es sind der ungarische und kroatische Meister hinter uns. Für mich ist dieser Erfolg höher einzuschätzen als der Finaleinzug in der AVL letztes Jahr.“

Im Halbfinale gegen Aich/Dob habe man unglücklich verloren, die starke Leistung der Kärntner Gastgeber am Service gab schlussendlich den entscheidenden Ausschlag. Der erste Satz ging trotz anfänglicher Führung der Gäste an Aich/Dob (25:18), im zweiten gelang den Nordmännern nach hartem Kampf der Einstand (27:29). Ebenso knapp ging Aich/Dob wieder in Führung (25:23), ehe die Waldviertler erneut ausglichen (19:25) und den entscheidenden fünften Satz erzwangen. „Der war wieder knapp. Der Heimvorteil, die vielen Zuschauer – Die Kärntner haben leider das Momentum am Schluss auf ihrer Seite gehabt“, so Hahn – 15:11.

Auftaktspiel ging zu sehr an die Substanz

Auch im zweiten Spiel ging es enger her, als das Ergebnis vermuten lässt. „Wir haben alles gegeben und wieder ein super Match abgeliefert“, so Hahn. „Aber Kamnik hat im ersten Spiel drei Sätze gespielt, wir fünf. Das ist schon an die Substanz gegangen und das war ausschlaggebend.“ Erneut glichen die Waldviertler im zweiten Satz aus, wurden dann aber im dritten Abschnitt überrollt (25:16). Im entscheidenden vierten Satz wurde es gegen Ende noch einmal spannend, Kamnik brachte den Vorsprung aber ins Ziel.