Das hätte selbst ein kühner Optimist wie Werner Hahn nicht gedacht. Aus den ersten sechs Ligaspielen nahmen seine Waldviertler fünf Siege mit, nur Titelverteidiger Aich/Dob war wie immer nicht zu biegen.

„Wenn vorher wer gesagt hätte, ihr macht fünf Siege, hätte ich es unterschrieben. Weil die Mannschaft so spät mit ihrem Aufspieler zusammengekommen ist, hätte ich doch erwartet, dass wir noch etwas Zeit brauchen“, ist der Manager der Nordmänner zufrieden. „Aber die spielerische Linie passt voll, alle ziehen in eine Richtung. Wir können schon am Konzept für die Spiele im Jänner und Februar arbeiten.“

„Am besten wäre es, die Spieler wachsen alle noch um zehn Zentimeter.“ Werner Hahn, URW-Manager

In der Tabelle stehen die Waldviertler verdient auf Platz zwei, im direkten Duell könnte man diesen am Mittwoch gegen Graz weiter absichern. „Das ist zwar nicht unbedingt wichtig, weil die Punkte im Playoff eh weg sind. Wir wollen aber natürlich den Sieg“, so der Funktionär. Die Grazer nahmen Aich/Dob unter der Woche einen Satz ab, hielten die Partie gegen den Meister lange Zeit offen. „Da haben sie ihre große Qualität gezeigt. Ich schätze Graz so stark ein wie uns. Aber mit dem Heimvorteil im Rücken sollten wir das Match gewinnen. Dazu brauchen wir das beste Volleyballpublikum. Wir laden wieder alle in die Stadthalle ein.“

Die Zuschauer goutierten die Leistungen und rückten am Wochenende in Scharen an. Insgesamt weit über 700 Zuschauer wollten die vier Spiele der beiden Waldviertler Vereine sehen. „Beide Spiele der Kampfmannschaft sind von über 300 Leuten besucht worden, in der Landesliga haben die Damen und Herren erstmals vor über 100 Zuschauern gespielt“, freut sich Hahn.

Publikum und Spieler dürfen ab sofort etwas durchatmen, die Marathon-Wochenenden sind vorbei. „Damit sind wir viel Risiko gegangen, aber davon profitieren wir jetzt. Mit je einem Spiel unter der Woche und am Wochenende (Anm.: am Samstag fährt die Mannschaft zum MEVZA-Duell nach Kamnik) kommt jetzt auch ins Training mehr Rhythmus.“

„Verteidigung und Service verbessern“

Dort möchte man sich trotz aller Lobeshymnen in vielen Dingen noch verbessern, besonderes Augenmerk auf Block und Verteidigung legen. „Den Gegner noch besser vom Netz fernhalten, daran werden wir massivst arbeiten. Auch das Service wollen wir mehr trainieren, damit es eine echte Waffe wird“, erklärt Hahn. Und noch etwas wünscht sich Hahn mit einem Augenzwinkern: „Am besten wäre es, die Spieler wachsen alle noch zum zehn Zentimeter“, lacht er. „Die Slowenen und Kroaten kommen am Netz halt mit den Fingerspitzen noch wo hin, wo wir einen Kopf zu klein sind.“