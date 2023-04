Junge Nordmänner machen den Aufstieg in die 2. Bundesliga fix

Werbung

Die Sensation ist perfekt- das junge Team der Nordmänner der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel steigt in die zweithöchste Spielklasse Österreichs auf. Nach dem Auswärtserfolg mit 3:0 letzte Woche, wurden die Burschen im Heimmatch gegen HIB Liebenau Graz bei gefüllten Rängen durch ihre emotionsgeladenen Fans durch das Match getragen.

Im ersten Satz spielte die Nervosität noch groß mit, die Annahme war instabil, es konnte kaum gepunktet werden und der Satz ging mit an die Grazer. Umso besser lief es im zweiten Satz, in dem die Nordmänner beinahe fehlerfrei spielten. Der 2. Satz wurde souverän mit 25:12 gewonnen. Ein Auf und Ab mit ausbaufähiger Verteidigungsleistung kennzeichnete den dritten Satz. “Daran müssen wir in Zukunft fest arbeiten, um in der 2. Bundesliga mithalten zu können“, kommentiert Trainer Jakob Reiter den Satz.

„Jetzt wollen wir noch ins Cup-Finale“

Das große Ziel schon zum Greifen nahe, starteten die Niederösterreicher fulminant in den vierten Satz. Bei 10 :2 Führung der Nordmänner gelang es den Grazern aber, sich mit 18:17 die Führung zurückzuholen. Die unglaubliche Stimmung in der Stadthalle Zwettl bei diesem entscheidenden Aufstiegsspiel pushte aber unsere jungen Nordmänner zu spektakulären Ballwechseln und im Finale des vierten Satzes konnten unsere Youngsters schließlich durch gute Verteidigung und Servicearbeit als Gewinner vom Feld zu gehen.

Trainer Jakob Reiter meint zu diesem Spiel: „Das gute Teamgefüge in der jungen Mannschaft, in der ohne Qualitätsverlust viel durchgewechselt werden kann, ist ein enormer Vorteil. Durch Verletzungen und Erkrankungen konnte in den Vorrunden nie mit der stärksten Formation gespielt werden. Diesmal wurde beinahe der gesamte Kader eingesetzt. Ich gratuliere den Burschen zu diesem Erfolg. Heuriges Ziel ist noch die Qualifikation für das Cup- Finale. Das wäre der perfekte Saisonabschluss!“